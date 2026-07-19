NASA uzaydan görüntüledi! İstanbul ve Marmara turkuaza büründü

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Karadeniz ile Marmara Denizi'nde her yıl ilkbahar sonu ve yaz başında görülen turkuaz renk değişimini uzaydan kayda aldı. Yayımlanan uydu ve uzay istasyonu görüntülerinde İstanbul Boğazı boyunca uzanan turkuaz akıntılar dikkat çekti.

PACE uydusu Karadeniz'i görüntüledi

NASA'nın 8 Şubat 2024'te uzaya gönderdiği PACE (Plankton, Aerosol, Cloud, Ocean Ecosystem) uydusunda bulunan Ocean Color Instrument (OCI) cihazı, 22 Haziran 2026 tarihinde Karadeniz'deki dikkat çekici renk değişimini yüksek hassasiyetle görüntüledi.

Uydu görüntülerinde Karadeniz'in geniş bir bölümünün açık mavi ve turkuaz tonlarına büründüğü görüldü.

İstanbul Boğazı da uzaydan görüntülendi

Yaklaşık bir ay önce, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Expedition 74 ekibindeki bir astronot tarafından çekilen fotoğraflarda ise İstanbul Boğazı boyunca uzanan turkuaz akıntılar net şekilde kaydedildi.

Görüntülerde, Karadeniz'den Marmara Denizi'ne doğru ilerleyen fitoplankton hareketleri ve akıntı desenleri uzaydan da açık biçimde seçildi.

Turkuaz rengin nedeni fitoplanktonlar

NASA'nın açıklamasına göre denizde görülen turkuaz rengin nedeni, "kokkolitofor" (coccolithophore) adı verilen mikroskobik fitoplanktonların yoğun şekilde çoğalması.

Kalsiyum karbonat plakalarla kaplı bu canlılar, güneş ışığını yansıtarak deniz yüzeyine süt mavisini andıran turkuaz bir görünüm kazandırıyor. Yılın diğer dönemlerinde ise silika kabuklu diyatomların baskın olması nedeniyle deniz daha koyu tonlarda görülüyor.

Deniz ekosistemi için kritik öneme sahip

NASA, yaklaşık bir ay arayla elde edilen PACE uydusu ve Uluslararası Uzay İstasyonu görüntülerinin bölgedeki mevsimsel fitoplankton hareketlerini ve deniz ekosistemindeki doğal değişimi ortaya koyduğunu belirtti.

Uzmanlar, fitoplanktonların yalnızca deniz besin zincirinin temelini oluşturmadığını, aynı zamanda atmosferdeki karbonun tutulmasına da önemli katkı sağladığını vurguladı.

Öte yandan, İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi'nde görülen aynı turkuaz renk değişimi daha önce dronlarla da görüntülenmiş, deniz seviyesinden elde edilen görüntülerle uzaydan çekilen kareler birlikte değerlendirildiğinde bölgedeki doğal oluşum tüm yönleriyle gözler önüne serilmişti.