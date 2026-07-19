Messi'yi tahtından indirdi: İşte Dünya Kupası'nın en çok gol atan futbolcusu!
Dünya Kupası'nda dün oynanan üçüncülük maçında tam 10 gol atıldı ve unutlmaz maçta kazanan 6-4'lük skorla İngiltere oldu.
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Dünya Kupası'nda dün oynanan üçüncülük maçında tam 10 gol atıldı ve unutlmaz maçta kazanan 6-4'lük skorla İngiltere oldu.
Fransa adına iki gol atan Kylian Mbappe, turnuvadaki gol sayısını da 10'a çıkardı ve gol krallığında 8 gollü Messi'nin önüne geçti.
MESSI'Yİ GEÇTİ
Fransız yıldız aynı zamanda toplamda 22 gole ulaşarak Dünya Kupası tarihinde en fazla gol atan oyuncu konumuna yükseldi.
MESSI DE KLOSE'NİN REKORUNU KIRMIŞTI
2026 Dünya Kupası'nda turnuvaya fırtına gibi başlayan Lionel Messi de 19 gole ulaşarak Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu kırmıştı.
Arjantin ve İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finalinde Messi, 1 gol atarsa Mbappe ile zirveyi paylaşacak.
Arjantinli süperstar eğer iki ve üzerinde goller atarsa yeniden Dünya Kupası tarihinin en golcü ismi olacak.
Ancak otoriteler Messi'nin finalde atacağı goller ile Mbappe'yi geçse dahi şu anda 27 yaşında olan Mbappe'nin ilerleyen dönemdeki Dünya Kupası turnuvalarında yeniden tahtı Messi'den geri almasını bekliyor.
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