CHP’de ‘paralel’ savaş

Buğra Kardan İstanbul

Yargının mutlak butlan kararının ardından kargaşanın hakim olduğu CHP’de paralel yönetimle mücadele de kızıştı. Mahkeme tarafından göreve iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, korsan Genel Başkan Özgür Özel ve ekibini yalnızlaştırma planını devreye soktu. Özel’e yakın milletvekillerinin istifa etmelerini engellemek, belediye başkanlarının kurulması muhtemel yeni partiye geçmelerini önlemek için Kılıçdaroğlu tarafından ‘CHP’liyim ve CHP’de kalıyorum’ kampanyasının başlatılacağı öğrenildi.

PARALEL YAPIYA İZİN YOK

Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarından Bülent Kuşoğlu’nun “Milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın çok büyük bölümü bizden kopmayacak” sözü kampanyanın ayak sesi olarak yorumlanırken Özel’i stres bastı. Sürekli “Nereye kaçıyorsun”, “Niye CHP’yi bölme yoluna gidiyorsun” sorularıyla karşılaşan Özel’i şoke eden ise Kılıçdaroğlu kanadından “Paralel yapılanmaya geçit vermeyiz” çıkışının gelmesi oldu. Milletvekillerinden 30-40’ını istifa ettirip 20-30’unu CHP’de bırakma taktiğinin boşa çıkacağını anlayan Özel ve ekibinde tecrit edilme korkusu büyüdü. Siyasi analistler, Özel’in yanlış yolda yürüdüğünü vurguladılar. CHP’de paralel yönetim modelinin sürdürülebilir olmadığının altını çizdiler. Kılıçdaroğlu’nun gücünü tahkim ettiğini, Özel ve ekibinin tek başına kalmaktan kurtulamayacağını dile getirdiler. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Levent Ersin Orallı, şunları söyledi:

CHP BÖLÜNMEYLE KARŞI KARŞIYA

“CHP’de sular durulmuyor. Bir taraftan arınma telaşı devam ederken diğer tarafta Özel ‘ne kadar fazla pay alabilirsemin, selden kütük kapabilirsem’in telaşı içerisinde. Her ne kadar paralel yönetim modeli denemeleri olsa da çok net bir bölünmeyle karşı karşıyayız. Bu, ana muhalefet açısından da Türkiye’nin demokrasi anlayışı açısından da problemli bir durum. Ortada yargı kararına saygı duymayan bir CHP Grup Başkanı ve yargı kararını uygulamaya gayret eden bir CHP Genel Merkezi var. Ortada mahkemece elinden alındığı hâlde Genel Başkan unvanını kullanan Özel ve hukukun gereğini yerine getiren Kılıçdaroğlu var. Öyle görünüyor ki bu durum çok devam etmeyecek. En nihayetinde Özel ve arkadaşları bir siyasi parti kuracaklar. Tabii bu parti için ilk gün duyulan hevesin zaman içinde durulduğunu müşahede ediyoruz. Siyaseten CHP’de pozisyon almak isteyen ve şu anda milletvekilliği, belediye başkanlığı, il başkanlığı yapanlarda Özel’le yeni serüvene başlama iştahının kapandığını anlıyoruz. Gelinen aşamada Kılıçdaroğlu ve ekibi, partide bir kere daha kucaklaşmayı sağlamaya gayret ediyor. Önemli hamleler yapan Kılıçdaroğlu, muhtemelen bir sonraki döneme kadar yönetime hakim olacağı iddiasıyla gerek milletvekillerine gerek belediye başkanlarına ‘Aday listelerini biz hazırlayacağız’ iletisini veriyor. Bunlara partide kalmanın daha iyi, hayırlı olacağına dair telkinlerde bulunuyor. Belli ki vakti geldiğinde bazı isimlerle yollar ayrılacak. Kemal Bey de bundan yana. Arınma sürecini buna bağlıyor. Özgür Bey’le hareket etmek isteyen ve bunu açıkça açıklayan çok fazla isim de var. Fakat ilk gün olduğu gibi 110 milletvekilinin Özel’le hareket etmeyeceği gerçeklik kazanmış vaziyette. Bu sayının 50 ila 60’a düştüğü değerlendirmesi yapılıyor ki bu gayet doğal. Çünkü partide Genel Merkez olarak gücü elinde tutan, hâliyle temel prensipleri belirleyebilen yahut ana ilkeleri koyabilen noktaya da evriliyor.

YENİ PARTİ İDDİALARI MUĞLAK

Tabii hayat bulduğu takdirde yeni partinin ideolojisinin ne olacağını, kimlerle yola çıkılacağını, kurucular kurulunun kimlerden oluşacağını, sağa doğru bir açılım yapılıp yapılmayacağını, dört eğilimin bünyede toplanıp toplanmayacağını merak eden çok. Sosyal demokrat, liberal, Kemalist, Atatürkçü ya da muhafazakâr noktada büyük bir kimlik problemi yaşayacağına inanan da çok. O nedenle ben, kafalarında sorular ya da şüpheler olanların büyük bölümünün Özel’le yol yürümeyeceğini, Kemal Bey’le aynı partide kalıp kurultay sürecinde koz paylaşmak niyetinde olacağını düşünüyorum. Kırılmanın ve ayrışmanın her geçen gün derinleşeceğini ama süreç uzadıkça Genel Merkez’in güç kazanıp Sayın Özel’in güç kaybedeceğine kanaat getiriyorum.”