Zam iptal edilmişti! Kötü haber geldi: Akaryakıta bu geceden itibaren...
Dün gece motorine gelmesi beklenen zammın iptal edilmesinin ardından bu akşam yeni bir zammın geleceği öğrenildi.
Motorine yapılan 1,26 TL’lik zam uluslararası piyasalarda hampetrolün yüzde 5 civarında değer kaybetmesi nedeniyle dün gece iptal edilmişti. Motorine bu akşam yeni zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yapılan yeni açıklamaya göre motorine bu gece 79 kuruş zam geliyor.
Mazot, dün akşam iptal edilen zam sonrası ortalama 23,40 TL’den satılıyor.