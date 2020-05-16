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Dünya

Zalim Çin, engelli yaşlı kadının suçu ne! Uygur Türkü'nden Türkiye'ye çağrı!

Ailesi Çin tarafından kaçırılan ve hapsedilen Uygur Türkü Ömer Hemdullah, Türkiye'ye seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-05-16 18:16:00 - 2020-05-16 18:18:27

 yeniakit.com.tr 

İşgal altındaki Doğu Türkistan'da Çin zulmü devam ediyor.

Ailesi Çin tarafından kaçırılan ve hapsedilen Uygur Türkü Ömer Hemdullah, Gazeteci Mehmet Ali Önel'in şahsında Türkiye'ye seslenerek yardım çağrısında bulundu.

Sosyal medyadan çağrıda bulunan Ömer Hemdullah, "Sayın @Mehmet_Ali_ONEL bey Merhaba, Türk soyundan olduğu için ailelerı paramparça edilen milyonlarca Uygurdan biriyim. Üç senedir annem ve kardeşlerimin, hayatta olup olmadığını da bilemiyorum
Sesimi duyurmaya yardımcı olmanızı rica ederim. Dualarım sizinle" ifadelerini kullandı.

İşadamı abileri tutuklandı, engelli annesi ve kız kardeşinden haber yok

Paylaştığı videoda işadamı olan abilerinin mallarına ve servetlerine el konularak hapse atıldığını ve tek suçlarının ise 'Uygur Türkü iş adamı olmak' olduğunu söyleyen Hemdullah, tekerlekli sandalyeye mahkum olan engelli annesi ile kız kardeşinin akıbetinin ise bilinmediğini söyledi.

Ailesinin kurtarılmasını istedi

Kızıl Çin yönetimine seslenen Hemdullah, "Zalim Çin, kardeşlerimin, annemin ve kız kardeşimin suçu nedir?" diye sordu.  

Hamdullah, Türkiye'ye de seslenerek ailesinin kurtarılmasını istedi.

"Bizi unutmayın"

Ayrıca "Bizi unutmayın" diyerek dua isteyen Hamdullah, "Sevgili kardeşlerim şu mübarek ayda dualarınızda lütfen bizi unutmayın: ailemin esirlikten kurtarılmasına ve Allah’ın hazreti Yakup’u oğlu Yusuf’e kavuşturduğu gibi benide ailemlele kavuşturmasına" dedi.

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