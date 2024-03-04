Zaha'nın yeni adresini duyurdular! Takım ismi verdiler: Galatasaray'ı ayağa kaldıran gelişme!

Zaha'nın yeni adresini duyurdular! Takım ismi verdiler

Galatasaray'da bekleneni veremeyen Wilfried Zaha yaz transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılabilir. İngiliz basını, Fildişili yıldız ile ilgilenen takımları duyurdu.

Galatasaray'ın sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Wilfried Zaha, sarı-kırmızı formayla beklentilerin altında kaldı. Beşiktaş derbisinde sakat olduğu gerekçesiyle kadroya dahil edilmeyen ve performansıyla eleştiri toplayan Fildişili yıldızın yeni adresi netlik kazanmaya başladı. İngiliz basını Zaha ile ilgilenen takımları duyurdu.

Wilfried Zaha yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerindne biri oldu. Fenerbahçe, Crystal Palace'tan ayrılacağını açıklayan Zaha ile uzun süre ilgilense de mutlu soına ulaşan taraf Galatasaray olmuştu. Galatrasaray, Zaha'yı 3 yıllığına kadrosuna kattığını açıklamıştı. Galatasaray, Fildişili yıldıza yıllık 4 milyon 350 bin euro ödeneceğini açıklamıştı. Zaha ayrıca 2 milyon 330 bin euro imza ücreti aldı.

Galatasaray formasıyla 35 karşılaşmada görev yapan Wilfried Zaha toplamda 10 gol atıp 5 asist yapsa da performansıyla büyük eleştiri topladı. Fildişili yıldız özellikle yaşadığı sakatlık problemleriyle eleştiri topladı. Yıldız oyuncu son oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlığı sebebiyle kadroya alınmamıştı. Yıldız oyuncu zaman zaman saha içindeki reaksiyonlarıyla da gündeme gelmişti.

Galatasaray'daki performansıyla eleştirilen Zaha için İngiltere'den flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Team Talk'ta yer alan habere göre Everton, West Ham, Fulham ve Wolverhamptın; Wilfried Zaha'yı kadrosuna katmak istiyor.

Haberde West Ham United ve Aston Villa'nın Ocak ayında Zaha'yı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunduğu fakat anlaşmanın sağlanamadığı öne sürüldü. Team Talk'ta yer alan haberin detayında "Bu ilgi, 31 yaşındaki oyuncunun Premier Lig'deki geçmişi düşünüldüğünde sürpriz değil. Zaha, Crystal Palace'ta geçirdiği dokuz yılda 90 gol attı ve 76 asist yaptı." denildi.

Haberde Zaha'nın yaz aylarında yeniden İngiltere'ye dönmesinin sürpriz olmayacağı vurgulandı. Zaha'nın Galatasaray'dan haftalık 72 bin sterlin (84 bin euro) kazandığı belirtilirken yıldız oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen takımların bu ücrete yakın bir ödeme yapması gerektiği hatırlatıldı.

Bu durumun Zaha için harekete geçecek birkaç Premier Lig kulübünü caydırmadığı ve yaz aylarında Galatasaray'a resmi teklf yapılabileceği iddia edildi.



İNGİLTERE'DEN 4 TAKIM PEŞİNDE



Haberde Zaha ile Everton, Fulham, West Ham ve Wolverhampton'ın yakından ilgilendiği ve yaz aylarında Fildişili yıldız için transfer hamlesinde bulunabilecekleri öne sürüldü. Bu dört kulübün Zaha'nın durumunu yakından takip ettiği ifade edildi. Haberde Zaha'nın şu anda Türkiye'de zirve yarışına odaklanan Galatasaray'daki performansına konsantre olduğu vurgulandı.