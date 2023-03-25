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Gündem ZAHA'nın teslimatlarına başlandı! Büyük gurur... Öyle bir özelliği var ki...
Gündem

ZAHA'nın teslimatlarına başlandı! Büyük gurur... Öyle bir özelliği var ki...

Yeniakit Publisher
2023-03-25 12:33:00 -

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DzKK) amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı’na teslimatlarına başlandı.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın (DzKK) amfibi zırhlı araç ihtiyacını karşılamak için, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı'nın (ZAHA) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı’na teslimatlarına başlandı.

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından tedarik faaliyetleri yürütülen proje kapsamında geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı’nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Amfibi Piyade Tugayı’na teslimatlarına başlandı. FNSS’nin, 23 adedi personel taşıyıcı, 2 adedi komuta kontrol aracı ve 2 adedi kurtarma aracı olmak üzere, toplam 27 adet araç teslim edilecek.

ZAHA, benzerlerine göre daha yüksek balistik ve mayın korumasına sahip olup, günümüzün en gelişmiş görev donanımları ile donatıldı. ZAHA projesinde, araç içi ve diğer araçlar ile haberleşme, LHD sınıfı TCG Anadolu gemisi ile iletişim sistemleri gibi alt sistem tedarikleri için yerli ve milli imkânlar kullanılmış olup, proje kapsamında pek çok alt sistemin yerlileştirilmesi yapıldı. Araç içerisinde taşınacak personel sayısı, balistik ve mayın koruma seviyeleri uzaktan komutalı silah sistemi ve karada ve suda sağlanacak performans kriterleri alanlarında, benzerlerine üstünlük sağlıyor.

Proje kapsamında yine FNSS tarafından ZAHA’ya özel olarak tasarlanan ve üretilen ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule (UKK), yerli ve milli silah sistemlerinin arasında yerini alıyor. Adını büyük Türk denizcisi Çaka Bey’den alan “ÇAKA Uzaktan Komutalı Kule” deniz piyadelerimizin emrine girecek olan ZAHA’nın vurucu gücü olacak. Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olacağı en hızlı amfibi araç olan ZAHA, kara ve deniz gereksinimleri dengelenerek, görev tanımı gereği hem bir askeri kara aracının hem de bir askeri deniz aracının sahip olması gereken tüm özellik ve kabiliyetleri üzerinde barındıracak.

“Dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz”

Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterinde bulunan, hem deniz hem de kara için tasarlanmış ilk ve tek personel taşıyıcı araç olan, aynı zamanda alabora olma durumunda kendini düzeltme ve zorlu deniz şartlarında operasyon kabiliyetlerine sahip ilk ve tek yerli amfibi araç olan ZAHA ile savunma sanayi, önemli atılımlara imza atmaya devam ediyor. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, “Deniz piyadelerimize sahada önemli avantaj sağlayacak Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA’nın DzKK’ya teslimatlarına başladık. Mayın ve zırh koruması, ateş gücü ve hareket yetenekleriyle dünyada bu kabiliyete sahip iki ülkeden biriyiz. ZAHA Donanmamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
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Yorumlar

Rabia Zafer

KESİNLİKLE ÇOK İYİ BİR ARAÇ OLMUŞ.

murattt

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