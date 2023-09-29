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Spor Zaha’dan Ankaragücü maçı için heyecanlandıran paylaşım!
Spor

Zaha’dan Ankaragücü maçı için heyecanlandıran paylaşım!

Yeniakit Publisher
2023-09-29 21:48:00 -
Zaha’dan Ankaragücü maçı için heyecanlandıran paylaşım!

Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Galatasaray’da yönetim ve futbolcuların galibiyete inancı tam. Wilfried Zaha sosyal medya hesabından maç için paylaşımda bulundu.

Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Ankaragücü maçı öncesi paylaşımda bulundu.

 

Fildişili yıldız yaptığı paylaşımda, "Yarın için kimler hazır? Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.

 

Zaha'nın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Galatasaray Ankaragücü ile 30 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

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