Zaha’dan Ankaragücü maçı için heyecanlandıran paylaşım!
Ankaragücü’nü ağırlayacak olan Galatasaray’da yönetim ve futbolcuların galibiyete inancı tam. Wilfried Zaha sosyal medya hesabından maç için paylaşımda bulundu.
Galatasaray'ın yıldızı Wilfried Zaha, Ankaragücü maçı öncesi paylaşımda bulundu.
Fildişili yıldız yaptığı paylaşımda, "Yarın için kimler hazır? Yakında görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Zaha'nın bu paylaşımı sarı kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
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Galatasaray Ankaragücü ile 30 Ekim Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.