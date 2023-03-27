Zafer Şahin'den seçimle ilgili flaş tahmin
Gazeteci Zafer Şahin, CNN Türk'te konuk olduğu programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alacağını düşündüğü oy oranıyla ilgili açıklama yaptı.
Şahin, "Erdoğan'ın geçen seçimde aldığının çok üzerinde bir oy alacağını düşünüyorum." dedi.
Zafer Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oyu için, "Yüzde 52'nin üzerine 1, 1.5 daha koyacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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