Zafer Partisi’nde kılıçlar çekildi: Yolsuzluk kavgası!

Hasan Öztürk’ün sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ aleyhindeki açıklamaları, parti tabanında tepki çekerken, Hasan Öztürk’ün eski danışmanı Mustafa Dilek’in yaptığı paylaşım, tartışmaya yeni boyut kazandırdı.

“SÜREÇ, ESKİ DANIŞMAN HASAN ÖZTÜRK’ÜN ANLATTIĞI GİBİ GELİŞMEDİ”

“Kurucu İl Başkanı Adem Kaya’ya ilk üç ay, ardından Hasan Öztürk’e yine ilk üç ay danışmanlık hizmeti verdim. Bunun temel nedeni sahaya olan hâkimiyetimizdi. Parti politikalarına ve ideolojik söylemlere dahil olmadan, Hatay’ın 15 ilçesinde sorun ve çözüm önerileri üzerine çalıştım. Hazırladığım raporları ilgili makamlara sundum ve çalışmamı tamamladım. Dönemin Dörtyol, Samandağ, Antakya, Defne, İskenderun ve Belen ilçe başkanları ile il teşkilatı bu sürecin şahididir” diyen Mustafa Dilek, şunları ifade etti: “Aynı şekilde, talep eden diğer siyasi partilere ve sivil toplum kuruluşlarına da profesyonel çerçevede benzer raporlar hazırladığımız bilinmektedir.

Ancak doğrudan içinde bulunduğum bir konu var: Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın Kayseri olayları sürecine ilişkin yaşananlar. O gün süreç, eski danışman Hasan Öztürk’ün anlattığı gibi gelişmedi. O gece Reyhanlı’daydım. Hasan Öztürk ilk etapta oldukça sert bir mesaj yayımlanmasının uygun olacağını ifade etti. Ben bunun doğru olmayacağını söyledim. Ardından yeniden dönüş yaparak, genel başkandan telefon aldığını ve devlet büyüklerinden itidalli bir çağrı yapılması yönünde talimat geldiğini belirtti. ‘Mesajı daha yumuşak hale getirelim’ dedi. Zaten o gün Hatay’daki tüm siyasi partiler benzer bir itidal çizgisinde hareket etti, doğru olan yapıldı”

“BUNA SESSİZ KALAMAZDIM”

Mustafa Dilek; “Açıkçası bu açıklamayı yapmayı dahi düşünmüyordum. Ancak Kayseri olayları üzerinden bir partinin Hatay’ı karıştırmaya çalıştığı ve bundan siyasi kazanç devşirme çabasında olduğu yönündeki söylemler, yorgun bir şehrin huzuruna zarar verir. Buna sessiz kalamazdım. Krizlerden kimlerin siyasi rant devşirmeye çalıştığını kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Hasan Öztürk, daha önce yaptığı gibi bana çeşitli mesajlar atabilir; hakaret edebilir, bel altı ifadeler kullanabilir ya da iftira atabilir. Ancak burada anlattığım hususları inkâr edemez. Ben bu tartışmaların bir TARAFI değilim. Sadece Hatay’ın yeniden bir gerilim alanına dönüştürülmek istenmesine duyduğum rahatsızlık nedeniyle, bu şehrin bir ferdi olarak, bir gazeteci olarak bu açıklamayı yapmayı gerekli gördüm. Tartışmaların Hatay'ın demografik yapısı üzerinde dönmesinin kimseye faydası olmaz” görüşünü kaydetti.

HASAN ÖZTÜRK TEPKİ GÖSTERDİ

Öte yandan iddiaların odağındaki Hasan Öztürk de Mustafa Dilek’in yazdıklarına “Her zaman ki gibi net yalan söylüyorsun. Sen parayla her türlü yazıyı yazacak bir elemansın bunu herkes bilir. Yine görevini yapmışsın hepsi bu kadar” şeklinde tepki gösterdi.

