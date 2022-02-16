Zafer Partisi’nde beklenmedik ayrılık! İstifa etti

Ümit Özdağ'ın İYİ Parti'den ayrılma sürecinde kurulan Ayyıldız Hareketi'nin Genel Başkanı olan ve Zafer Partisi kurucularından Hidayetullah Uygur yaptığı açıklamada partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Hatırlanacağı üzere bundan önce de Zafer Partisi Kadın ve Çocuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Nihal Yılmaz, Eğitim ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ersun Bülent Kutlu, Kurucular Kurulu Üyesi İlknur Güngördü ile Baki Küçükokudan, partilerinden istifa ettiklerini açıklamıştı