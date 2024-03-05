Zafer Partili Hande Karacasu’nun “sosyal deney” yalanı tepki çekti

Zafer Partisi’nin Fatih Belediye Başkan adayı Hande Karacasu, Malta Çarşısı’nda yaptığı esnaf ziyaretinde bir dükkandaki tuhaf tavırları tepki çekmişti. Tepkilerin üzerine bir video yayınlayan Karacasu “herkesin onu yanlış anladığını, o esnafın sonradan vatandaşlık alıp buraya yerleşen bir Suriyeli olduğunu, bunun da bir sosyal deney olduğunu” söylemişti.

Faşist söylemlerle gazetecileri de hedef gösteren Karacasu, “hiçbir gazeteci gelip esnafın uyruğunu araştırmayı akıl edemediğini” söyleyerek ırkçılıkta zirve yapmıştı.

Siirtli çıktı

Zafer Partili Karacasu’nun hedef gösterdiği esnafın Suriyeli değil, Siirt Pervarili olduğu ortaya çıktı., Karacasu’nun paylaşımının ardından Siirtli dükkan sahibi Havzullah Solmaz’ı ziyaret eden HÜDA PAR Fatih Belediye Başkan adayı AV. Hasan Ece şunları söyledi:

“İşyerinin sahibi Havzullah Solmaz abimiz Siirt Pervarili. Devlet memurluğu yapmış. Birçok şubesi var. Şubeleri çocukları işletiyor. HÜDA PAR Fatih İlçe Teşkilatı olarak desteklerimizi ilettik. Irkçı nefretin karşısındayız.”

“Başımıza bir şey gelmesinden çekiniyoruz”

Serbestiyet, Malta Çarşısı’na giderek dükkan sahibiyle konuştu:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“Bizim çalışanlarımızın hepsi Arap. Çünkü burada Türk müşterimiz kalmadı. Buraya gelen müşterilerin %99’u Arap. Ben müşterimin dilini bilmediğim zaman ona ürünü nasıl satacağım? Dükkanımızın dekorasyonu da Arap müşterilerimizin dikkatini çekeceği şekilde, müzik de yine Arapça. Muhtemelen Hande Karacasu dükkânı gördüğünde bir önyargısı vardı. İçeri girdiğinde de ilginç bir tavır takındı. Ben dükkandaydım, Zafer Partisi’nin siyasi duruşunu bildiğim için çalışanlarıma, ‘Sorularını cevaplayın’ dedim. Dükkâna girdiği zaman asla saygıda kusur etmedik. Kendisini güzel bir şekilde ağırlamaya çalıştık. Üç gün sonra bir video daha yayınlıyor. İlk videosunda çok tepki çekiyor, kendisi hakkında da kötü yorumlar yapmışlar…”

“İkinci videosunu paylaştıktan sonra ben Fatih Haber’e bir açıklama yaptım. O açıklamamı görür görmez videolarını kaldırıyor, hesabını gizliyor. Sonrasında o açıklamamızın altında da yine kendisinin adaylığını etkileyecek yorumlar yapılmış. Biz sonrasında kendilerinin adaylığı etkilenmesin diye o haber şirketinden bu haberi kaldırmalarını istedik.”

“Hande Karacasu’nun kendisi veya ekibi bizden özür dilemedi. Bize ulaşmadılar. Biz kendilerine de bir mesaj attık. Mesajda üzgün olduğumuzu, neden bizi itham ettiklerini sorduk. Bize yine yanıt vermediler. Onun paylaştığı videolardan sonra bizim ailemize, şahsımıza küfür ve hakaretlerde bulundular. Fatih’te bir kadının aday olmasından, böyle bir cesaret göstermesinden dolayı gurur duyduk; fakat kendisinin paylaştığı videolarda bize karşı söyledikleri bizi mağdur etti. Kendisi bunun bir sosyal deney olduğunu söyledi. Biz deneme tahtası mıyız? İnsanlar o günden sonra dükkânın önünden geçerken tuhaf bakmaya başladılar. Başımıza bir şey gelir diye çekiniyoruz.”

Mültecileri hedef gösteren filmin yapımcısı

Hande Karacasu, geçtiğimiz sene mülteci karşıtı, “Sessiz İstila” filmiyle gündeme gelmişti. Zafer Partisi’nin ön plana çıkarıldığı bir dönemde söz konusu filmi yayınlayan Karacasu, Babala TV gibi platformlarda baş tacı edilmişti. 2043 yılında İstanbul’un sığınmacılar tarafından istifa edildiği bir senaryoyu anlatan filmin yapımcısı Hande Karacasu 3 Mayıs’ta gözaltına alınmış, ertesi gün adliye işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Filmin siparişini ben verdim, senaryosunu ben onayladım, masraflarını ben karşıladım” demişti.