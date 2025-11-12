Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!
Akit TV'de yayınlanan habere göre, Azerbaycan'daki Karabağ Zaferi kutlamalarının sevinci, Türkiye ve Pakistan'ı hedef alan trajik olaylarla gölgelendi. Karabağ Zafer Geçidi Töreni'nden dönen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü; uçaktaki 20 askeri personel şehit oldu. Haberde, aynı gün Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıya da dikkat çekilerek "sabotaj" şüphesi gündeme getirildi.
