Zafer coşkusu, facia ve sabotaj şüphesi!

Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akit TV'de yayınlanan habere göre, Azerbaycan'daki Karabağ Zaferi kutlamalarının sevinci, Türkiye ve Pakistan'ı hedef alan trajik olaylarla gölgelendi. Karabağ Zafer Geçidi Töreni'nden dönen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı Gürcistan sınırında düştü; uçaktaki 20 askeri personel şehit oldu. Haberde, aynı gün Pakistan'da düzenlenen bombalı saldırıya da dikkat çekilerek "sabotaj" şüphesi gündeme getirildi.

Akit TV’de yayınlanan habere göre, Azerbaycan’daki Karabağ Zaferi kutlamalarının coşkusu, Türkiye ve Pakistan’ı hedef alan trajik olaylarla gölgelendi. Karabağ Zafer Geçidi Töreni’nden dönen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Uçakta bulunan 20 askeri personelin şehit olduğu bildirildi.

Haberde, aynı gün Pakistan’da meydana gelen bombalı saldırıya da dikkat çekilerek olayların “sabotaj” ihtimalini gündeme getirdiği aktarıldı.

Devamı videoda…

Mehmet

Mavimarmara gibi suçlu halk olur.Artik siyasilere ve kurumlara güvenim kalmadı

ata

pakistan/hindistan savaşı, gazze katliamı, iranın suriyeden silinmesi, lübnandan silinmesi, şii hilalin yok olması, siyonist hayallerin suya düşmesi, türk askerinin yüz yıl sonra eski topraklarına geri dönme ihtimalinin oldukça yüksek olması... hepsi ama hepsi uçağımızın düşürüldüğünü düşündüren ihtimaller...
