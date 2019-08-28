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Zafer Bayramının 97. yılı Sakarya’da coşku ile kutlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
Zafer Bayramının 97. yılı Sakarya’da coşku ile kutlanacak

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda etkinlikler düzenlenecek.


Anadolu Motifleri Dans Gösterisi ve Kent Orkestrası Konseri ile coşkulu bir şekilde kutlanacak 30 Ağustos Zafer Bayramı programı saat 21.00’da başlayacak. Zaferin 97. yıldönümünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda düzenlenecek kutlamalara tüm vatandaşları davet eden ve değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Tarihi nice zaferlerle dolu aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de minnetle yad ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yıldönümünü en içten dileklerimle kutluyorum. Tarih boyunca nice zaferleri çeşitli zorluklarla elde eden, bu toprakları bizlere vatan yapan aziz ecdadımızı, rahmet ve minnetle anıyorum. 30 Ağustos zaferi milletimizin vatanı, bayrağı, bağımsızlığı için gözünü kırpmadan mücadele edeceğinin en büyük kanıtlarından biridir. Ecdadımızın ortaya koyduğu kahramanlık ve cesaret, geleceğe yürüyüşümüzde bizleri güçlü kılan en önemli unsur olacaktır. İnşallah ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacak, her alanda başarılı olacak adımları atmaya devam edecek, milletimizi ve memleketimizi aydınlık yarınlara ulaştıracağız” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24
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