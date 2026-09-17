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Dünya ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı
Dünya

ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı

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ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan'a 24,3 milyar dolarlık F-35 satışını onayladı. Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye yaptığı bildirime göre, pakete 48 adet F-35 savaş uçağı ve 49 adet motor dahil.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 savaş uçağının 24,3 milyar dolarlık olası satışını onayladığını duyuruldu.

Kongreye gönderilen bildiride, paketin ayrıca 49 adet Pratt & Whitney F135-PW-100 motorunun yanı sıra kriptografik ekipman, elektronik savaş desteği, eğitim ve lojistik paketlerini de içerdiği belirtildi.

Dışişleri Bakanlığı, "Bu önerilen satış, Körfez bölgesinde siyasi istikrar ve ekonomik ilerleme için bir güç olan, NATO üyesi olmayan önemli bir müttefikin güvenliğini artırarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politika ve ulusal güvenlik hedeflerini destekleyecektir" dedi.

BÖLGEDEKİ ASKERİ DENGE DEĞİŞMEYECEK

Bakanlık, satışın "bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeyeceğini" ve Suudi Arabistan'da ek ABD hükümeti veya yüklenici personeline ihtiyaç duyulmasını gerektirmeyeceğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre, Teksas'ın Fort Worth şehrinde bulunan Lockheed Martin Aeronautics ve Connecticut'ın East Hartford şehrinde bulunan Pratt & Whitney Military Engines, ana yüklenici firmalar olarak görev yapacak.

ABD yasalarına göre, Kongre üyelerinin, yönetimin anlaşmayı kesinleştirmesinden önce, resmi bildirimden itibaren 30 takvim günü içinde satışı incelemeleri veya itiraz etmeleri gerekmektedir.

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