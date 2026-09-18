Sosyal medyadan para kazananlar dikkat: Genç girişimci muafiyetini bilen yok...
Sosyal Medyada para kazananlar ilgili Mali Müşavir Hakan Ustabaş konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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Sosyal Medyada para kazananlar ilgili Mali Müşavir Hakan Ustabaş konuştu. Çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Kimi gezi videoları çekiyor, kimi mekan tanıtıyor. İnternetin yaygınlaşmasıyla içerik üreterek sosyal medyadan para kazananlar hızla çoğalıyor.
İnsanların legal ve ahlaki sınırlar içerisinde sosyal medya içeriklerinden para kazanmasını değerli bulduğunu ifade eden Mali Müşavir Hakan Ustabaş, maalesef birçok avantajın bilinmediğine dikkat çekiyor.
"Genç Girişimci Belgesi Alsalar Yıllık 400 Bin TL Ceplerinde Kalacak!" Sosyal Medyada içerik üretenlerin, ticarette gerçek kişi hüviyetinde olduğunu belirten Ustabaş, "Mükellef gerçek kişiler, 29 yaşına kadar genç girişimci sıfatı alabilir ve yıllık 400 Bin TL'ye kadarki kazançları gelir vergisinden muaf olur. Bu üç yıl boyunca tekrarlanır. Böylece devlet, genç girişimciyi destekler. Ama bunu çoğu içerik üreticisi bilmiyor" dedi. Bundan yararlanmak için çok basit prosedürler bulunduğunu hatırlatan Mali Müşavir Hakan Ustabaş, "Kişi bu çalışmasını bizzat sevk ve idare etmek zorunda. Ayrıca sonradan ortak olma şeklinde değil kendisi kurmuş olmalı. Zaten çoğu kişi sosyal medya hesaplarını kendi kuruyor" şeklinde konuştu.
"Sosyal Medya Kazançlarından Yıllık 5,3 Milyon TL'ye Kadar Vergi Alınıyor" Sosyal medyada içerik üreterek para kazananların vergi konusunda profesyonel destek almasını öneren Ustabaş, "Yine çoğu üretici bilmediği için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sorun yaşıyor. Sosyal medya kazançları için Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20/B maddesi var. Bu içerik üreticilere özel bir vergilendirme sistemi getiriyor. Sosyal medya içerik üreticiliği yanı sıra internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme hizmetleri ile ürün tanıtımı gibi faaliyetler de düzenlemenin kapsamına girebiliyor" dedi. Sosyal medya çalışmalarından para kazananların öncelikle vergi dairesinden istisna belgesi alması gerektiğini ifade eden Mali Müşavir Hakan Ustabaş, "Dijital olarak da yapılan başvuru sonrasında istisna belgesi alınınca süreç başlıyor. Türkiye'de kurulu bir bankada hesap açılıyor. Bu hesap, tüm kazançların geleceği ve vergilendirileceği havuz gibi oluyor. Yıllık gelirleri 5 milyon 300 bin TL'yi aşmayan içerik üreticilerinden oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. İçerik üreticilerinin de vergi alanında hiçbir resmi sorunu kalmamış oluyor" dedi.
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