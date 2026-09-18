Sosyal medyadan para kazananlar dikkat: Genç girişimci muafiyetini bilen yok...

"Sosyal Medya Kazançlarından Yıllık 5,3 Milyon TL'ye Kadar Vergi Alınıyor" Sosyal medyada içerik üreterek para kazananların vergi konusunda profesyonel destek almasını öneren Ustabaş, "Yine çoğu üretici bilmediği için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sorun yaşıyor. Sosyal medya kazançları için Gelir Vergisi Kanunu'nun Mükerrer 20/B maddesi var. Bu içerik üreticilere özel bir vergilendirme sistemi getiriyor. Sosyal medya içerik üreticiliği yanı sıra internet üzerinden bireysel kurs, eğitim, veri işleme ve geliştirme hizmetleri ile ürün tanıtımı gibi faaliyetler de düzenlemenin kapsamına girebiliyor" dedi. Sosyal medya çalışmalarından para kazananların öncelikle vergi dairesinden istisna belgesi alması gerektiğini ifade eden Mali Müşavir Hakan Ustabaş, "Dijital olarak da yapılan başvuru sonrasında istisna belgesi alınınca süreç başlıyor. Türkiye'de kurulu bir bankada hesap açılıyor. Bu hesap, tüm kazançların geleceği ve vergilendirileceği havuz gibi oluyor. Yıllık gelirleri 5 milyon 300 bin TL'yi aşmayan içerik üreticilerinden oranında gelir vergisi tevkifatı yapılıyor. İçerik üreticilerinin de vergi alanında hiçbir resmi sorunu kalmamış oluyor" dedi.