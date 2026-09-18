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Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

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AA Giriş Tarihi:

Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

ABD’de gerçekleştirilen bir ankette, katılımcıların yaklaşık yüzde 64’ünün yapay zekanın toplum üzerindeki etkisini “kötü” olarak değerlendirdiği ortaya çıktı.

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Foto - Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Marquette Üniversitesi tarafından 2-9 Eylül'de 1023 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, yapay zekaya ilişkin görüşleri soruldu. Anket sonuçları, katılımcıların yüzde 64'ünün yapay zekanın toplum için "kötü" olduğunu, yüzde 36'sının ise "iyi" olduğunu düşündüğünü gösterdi. Öte yandan ankette, yapay zeka teknolojisine olumsuz bakışın yanı sıra katılımcıların yüzde 69'unun yapay zeka kullandığı ortaya konuldu.

#2
Foto - Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

Yapay zekanın gelişme hızının yavaşlatılmasına ilişkin tartışmalar sürüyor ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla birlikte, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

#3
Foto - Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

Anthropic CEO'su Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman, Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

#4
Foto - Sonuçlar şaşırtmadı! ABD'de yapay zeka anketi

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

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