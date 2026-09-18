100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Dünyada Sadece Bolivya'da Var Tür şu ana kadar dünyada sadece Bolivya'nın Yungas bölgesinde kayıtlara geçti. Nesli Tehlike Altında Şimdilik "hassas" kategorisinde sınıflandırılan tür için bilim insanları uyarıda bulunuyor: Bilinen birey sayısının son derece az olması nedeniyle Tilcayo, önümüzdeki dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir./ kaynak: yenişafak