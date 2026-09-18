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100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

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100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Bolivya'da bulunan And Dağları'nda yıllarca ev kedisi olarak beslenen küçük bir kedinin aslında yeni bir havyan türü olduğu keşfedildi.

#1
Foto - 100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Bilim insanları, Güney Amerika ülkesi Bolivya'nın başkenti La Paz yakınlarındaki dağlık Yungas bölgesinde dikkat çekici bir keşfe imza attı. Bölge halkının yıllarca sıradan bir ev kedisi zannettiği canlı üzerinde yapılan detaylı genetik incelemeler, hayvanın bilimsel adı Leopardus tilcayo olan yeni bir vahşi kedi türü olduğunu kanıtladı.

#2
Foto - 100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

1923'ten bu yana tanımlanan ilk vahşi kedi türü Research ekibinde yer alan biyolog ve National Geographic kaşifi Paola Nogales-Ascarrunz, keşfin tarihi önemine vurgu yaptı. Tilcayo, 1923 yılında tanımlanan Uruguay pampas kedisinden bu yana, yani yaklaşık 100 yıldır keşfedilen ilk yeni vahşi kedi türü olma unvanını kazandı.

#3
Foto - 100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Sonuçları Current Biology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu yeni türün öne çıkan özellikleri ve mevcut durumu şu şekilde: Yaklaşık 45 santimetre uzunluğunda olan Tilcayo, ortalama bir ev kedisinden biraz daha küçük. Yuvarlak kulakları ve leoparı andıran benekli kürküyle dikkat çekiyor.

#4
Foto - 100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Şimdiye Kadar Sadece İkisi Bulundu Bilim insanları şu ana kadar yalnızca iki birey (bir erkek ve bir dişi) tespit edebildi. Erkek birey bir hayvan barınağında koruma altındayken, dişi birey tedavi edildikten sonra doğaya salındı.

#5
Foto - 100 yıldır burunlarının dibindeymiş: Yeni bir hayvan türü keşfedildi!

Dünyada Sadece Bolivya'da Var Tür şu ana kadar dünyada sadece Bolivya'nın Yungas bölgesinde kayıtlara geçti. Nesli Tehlike Altında Şimdilik "hassas" kategorisinde sınıflandırılan tür için bilim insanları uyarıda bulunuyor: Bilinen birey sayısının son derece az olması nedeniyle Tilcayo, önümüzdeki dönemde çok daha yüksek bir yok olma riskiyle karşı karşıya kalabilir./ kaynak: yenişafak

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