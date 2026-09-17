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Spor CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya
Spor

CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya

Yeniakit Publisher
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CANLI ANLATIM: Beşiktaş - Marsilya

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında sahasında Marsilya'yı konuk ediyor. Karşılaşma Beşiktaş 1 - 0 Marsilya skoruyla devam ediyor.

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Beşiktaş 1 - 0 Marsilya

15' GOOOOL! İlhan pasını orta alandaki Olaitan'a verdi ve koşuya başladı. Olaitan, topu koşu yapan İlhan'ın önüne bıraktı. İlhan, topu kalecinin yanından ağlara gönderdi.

13' Sağ çaprazdan Abdallah'ın vuruşunu Nübel köşeden çıkardı.

10' Sarı Kart: Emmanuel Agbadou

9' İlhan Fakılı'nın pasında sağ tarafta topla buluşan Cerny'nin vuruşu üstten auta gitti.

4' Cerny'nin pasında Vlahovic, topu ceza sahasında göğsüyle kontrol etti, sağ ayağıyla vuruşunu yaptı ama top yan ağlarda kaldı.

3' Vlahovic'in sol tarafa pasında İlhan, ceza sahasına girdi. İlhan'ın vuruşu savunmaya çarparak kornere gitti.

1' Maçta ilk düdük çaldı. Başarılar Beşiktaş

11'LER

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Salih, Orkun, Olaitan, Cerny, İlhan, Vlahovic.

Marsilya: De Lange, Weah, Garcia, Cornelius, Riley, Abdelli, Höjbjerg, Gomes, Abdallah, Maupay, Harit.

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