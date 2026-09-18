  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
ABD, Suudi Arabistan'a 48 adet F-35 satışını onayladı Dev organizasyonun perde arkasını anlattı! Dursun Özbek'ten İstanbul'daki tarihi zirve sonrası flaş açıklamalar! Beşiktaş Marsilya’yı dağıttı! Bakan Çiftçi'den yeni nesil çetelerle mücadeleye ilişkin net mesaj: İbreti alem olsun İspanya'dan savunma hamlesi! 300 kilometre menzilli o silah ilk kez görüntülendi! Avrupa ülkesinden Türkiye itirafı: Örnek alıyoruz Lavrov’dan savaş alarmı! “Batı Rusya’ya karşı hazırlanıyor” Kürsüden Duyurdu: CHP'li İBB Meclis Üyesi Ekrem Eray Arda İstifa Etti Yemen’den Türkiye’ye açık tehdit: “Karşımıza çıkarsa hedefimiz olur” ABD'li Craig Burns yemek aşkına Sinop'a yerleşti! Sosyal medya ise "Casusluk mu, lezzet peşinde mi?" ikilemine girdi!
Yerel Yeni Parti İlçe Başkanı hayatını kaybetti
Yerel

Yeni Parti İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Yeni Parti İlçe Başkanı hayatını kaybetti

Aydın’ın Çine ilçesinde kontrolden çıkan aracın refüjde bulunan yönlendirme tabelalarının direklerine çarpması sonucu ağır yaralanan Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanı Ramazan Akbal, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Aydın-Muğla kara yolunda Adnan Menderes Çine Meslek Yüksekokulu yakınlarında 13 Eylül Pazar günü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Akbal'ın (60) kullandığı 09 DD 678 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki yönlendirme tabelası direğine çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan sürücü Akbal yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, sıkışan Akbal'ı araç içerisinden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akbal, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaldırıldığı hastanede tedavi altında olan Akbal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yeni Parti Karpuzlu İlçe Başkanlığı görevini yürüten Akbal'ın ölüm haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Akbal'ın cenaze programı ile ilgili ise henüz bir açıklama yapılmadı.

THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak
THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak

Seyahat

THY'den tatil yapanlara müjde! Harcadıkça statü mili kazandıracak

Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!
Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Gündem

Bodrum'da feci kaza: Aydınlatma direğine çarpan motosikletli hayatını kaybetti!

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu
Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Yerel

Kırıkkale’de kaza yerinde ikinci acı: Polis memuru Batuhan Sarıyalçınkaya şehit oldu

Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi
Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi

Yerel

Kazanlar kaynıyor, kış hazırlığı başladı! Üzümlü’de imece usulü salça mesaisi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23