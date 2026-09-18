Flaş gelişme: Ve Fenerbahçe'de Oğuz Çetin için son karar verildi!
Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayıracağı iddiası bir anda gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Oğuz Çetin ve teknik ekip ile ilgili planı belli oldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yollarını ayıracağı iddiası bir anda gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Oğuz Çetin ve teknik ekip ile ilgili planı belli oldu.
Fenerbahçe'nin futbol direktörü Oğuz Çetin ile ilgili iddialar bir anda gündem olmuştu. Sarı-lacivertlilerin Çetin ile yolları ayıracağı öne sürülürken işin aslı ortaya çıktı.
A Spor'da yer alan habere göre Fenerbahçe'nin Oğuz Çetin ile yolları ayırma gibi bir gündemi yok. Çetin, Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine devam edecek.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin teknik ekip kadrosunda da herhangi bir ayrılık düşünmediği, Fenerbahçe'nin tüm profesyonellerinin işlerinin başında olduğu aktarıldı.
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