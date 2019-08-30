0553 313 94 23

Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

30 Ağustos Zafer Bayramı törenine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı. Karalar'ı Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi ancak Vali Mahmut Demirtaş buna izin vermedi.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:04
Zafer Bayramı töreninde 'Zeydan Karalar' krizi! Adana Valisi kabul etmedi

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97'nci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Parkı'ndaki törene Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Zeydan Karalar geç kalınca, çelenk sunma krizi yaşandı.

Kentte Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında Atatürk Parkı'nda saat 08.30'da başlayan törende Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, milletvekilleri, bürokratlar ve vatandaşlar yerini aldı. Ancak Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar buradaki törene yetişemedi.

Adana Valisi izin vermedi

Saat 08.30'da başlayan törende Vali Demirtaş ve Tümgeneral Erhan Uzun'un yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Birgül Ağdemir temsil etmek istedi. Ancak tören başlarken Adana Valisi Mahmut Demirtaş buna izin vermedi. Bunun üzerine törende Zeydan Karalar'ın yeri boş kaldı, Büyükşehir Belediyesi'nin çelengi de sunulamadı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Adana Valisi Mahmut Demirtaş, 6'ncı Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ile birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etmek için Valiliğe geçti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, buradaki törene katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:04
  1. Adana Büyükşehir Belediyesi
  2. Zeydan Karalar
  3. zafer bayramı
  4. Adana Valisi
  5. Mahmut Demirtaş

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    1. Niğde’de ’30 Ağustos’ coşkusu
    2. Karadeniz'de sıcak saatler! Rusya..
    3. Belediye Başkanı Faruk Demir’in 30..
    4. Büyük Zafer'in 97. yıl dönümü..
    5. Taksicinin dikkati sahte para..
    6. Bayburt’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. Artvin’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    8. İzmir’de derbi ateşi yanacak
    9. Dumlupınar’da Zafer Bayramı coşkusu
    10. Osmaneli’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    11. Denizlili fotoğrafçıdan ‘insanlık..
    12. Ata sporlarının en güzel kareleri..
    13. Adana'da uyuşturucu operasyonu
    14. Bıçaklı kavgada 17 yaşındaki genç..
    15. Malatya’da Transanatolia heyecanı
    16. Yeni Malatyasporlu futbolculara..
    17. Adana’dan gelen öğrenciler, Tunceli’yi..
    18. 13. Uluslararası Eskişehir Pişmiş..
    19. Yavuzeli’nde Zafer Bayramı kutlandı
    20. "Hedefimiz her maçtan puan almak"
    21. Altay galibiyet için sahneye çıkıyor
    22. Doğu Anadolu’da sağanak yağış uyarısı
    23. Ardahan’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    24. Hizbullah İsrail'in İHA saldırılarına..
    25. Kapıkule’de hurma taşıyan tırdan..
    26. 30 Ağustos Zafer Bayramı Malatya’da..
    27. Kuzey Ege'de 51 kaçak göçmen yakalandı
    28. TOKİ Niğde Efendibey konut sözleşmesi..
    29. Afyonkarahisar’da kamu çalışanları ile..
    30. Adana’da 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    Nihat Ergün'den istifa açıklaması!
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması