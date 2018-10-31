‘Zafer anıtı’ mıknatıs etkisi oluşturacak

İlk etabı görkemli bir törenle açılan İstanbul Havalimanı’nın Avrupalı uçak, radar ve robot üreticilerini ülkemize çekecek. Pegasus CEO’su Mehmet Nane, bu yolla gelirlerin artacağını, ekonomide atılıma vesile olacak girişimlerin artacağını söyledi. Nane, artacak olan yolcu sayısının bilet fiyatlarına da olumlu yönde yansıyacağı müjdesini verdi.

İstanbul Havalimanı’nın uluslararası ulaşımda Türkiye’yi üs haline getireceğini dile getiren Nane, şu mesajları verdi:

-Yeni havalimanı modern, rahat olup ülkemizin turizmde geldiği ve gideceği noktayı çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

-Türkiye turizm hub’ı oldu. 40 milyon turist hedefi aşılacak gibi görünüyor. Ama ülkemizi transit olarak kullanan milyonlarca yolcunun olduğunu da unutmamalıyız. Bu anlamda Türkiye’nin büyük bir havalimanının olması çok çok önemli.

-Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı saatlik uçuş adetlerini doldurdular. Genişleyecek alanımız kalmadı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin, AHL’de yeni pistlerin yapılması gerekiyor.

Rötar sorunu aşılacak

-Rötarlar ile ilgili çok sayıda şikâyet geliyor. Varsayalım ki aynı saatte üç tane uçak var. Her bir uçağın iniş kalkış süresi üç dakika. Yani üç uçak için toplam 10 dakika bekliyorsunuz. İnşallah yeni havalimanı ile bu sorun aşılacak.

-Türkiye’ye talep giderek artıyor. Bu talebin İstanbul Havalimanı tarafından kolayca karşılanacağını tahmin ediyoruz.

-Havalimanı etap etap açılacak. Pistler teker teker devreye girecek. Birinci etap AHL’nin ikamesi olacak. Havalimanı ilk aşamada saatte 70, takiben 80 iniş kalkış trafiğine hizmet verecek. Böylece yük ve yolcu trafiği aksamayacak.

-Yeni pistler açıldıkça havayolu şirketleri, kargo firmaları büyüyecek.

-İstanbul Havalimanı, ekonominin randımanını artıracak gibi görünüyor. Pek çok yabancı konuğun açılış törenine gelmesi bile havalimanının ne denli önemli bir proje olduğu göstergesi. Şu muhakkak ki Türkiye artık yeni havalimanı ile yabancıların da radarında. Yani ortada dev bir proje var ve bunu gören Batılı radar, robot ve uçak üreticileri ülkemize gelecek.

Bilet fiyatları inecek

-Nane, “Pegasus ailesi olarak enflasyonla mücadele için önemli bir adım attık, uçak biletlerinde indirime gittik. Bu indirim iyi, hoş ama bilinmeli ki fiyatları talepler belirleyecek. Yolcu adedi artıkça bilet fiyatları uygun hale gelecektir. Burada bilet fiyatları yolcu kararı ile oluşacak. Yolcu etkin hizmeti, uygun fiyata aldığı yeri tercih edecektir. Pegasus Ailesi 1 Ocak 2019’da İstanbul Havalimanı’nda olacak” dedi.