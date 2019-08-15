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Zabıtadan sahildeki çadırlara müdahale

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri kaçak kurulan çadırlarla mücadeleye devam ediyor.

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
Zabıtadan sahildeki çadırlara müdahale

Bursa’nın Gemlik ilçesinde zabıta ekipleri kaçak kurulan çadırlarla mücadeleye devam ediyor.


Gemlik Belediyesi ve Bursa Büyükşehir zabıta ekipleri ile güvenlik güçleri, Büyük Kumla, Kumsaz ve Küçük Kumla sahillerinde yasak bölgede çadır kuran çoğunlukla yabancı uyruklulara ait çadırları kaldırdı. Bilhassa bayramı fırsat bilip sahil bölgelerinde çadır kuran tatilcilerden dolayı çok sayıda şikâyet gelmesi üzerine ekipler harekete geçti. Kumsaz, Büyük ve Küçük Kumla sahillerinde birçok çadır tespiti yapan ekipler, öncelikle megafonla ikaz ederek çadırların toplanmasını istedi. Sökülmeyen çadırlar ise ekipler tarafından tek tek toplandı.


Yetkililer, sahillerde gereksiz işgâllere izin vermeyeceklerini vurgularken, Gemlik’te belirlenen bir çadır alanı olmaması sebebiyle kumsallarda ve kamuya açık alanlarda çadır kurmanın yasak olduğunu ifade etti. Her vatandaşın sahilleri kullanma hakkının olduğunu kaydeden yetkililer, sahillerde gereksiz işgâle karşı müdahalenin aralıksız devam edeceğini belirtti.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:46
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