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Gündem Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil naş naş sözcü
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Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil naş naş sözcü

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Fonlu medyanın bir yalanı daha çöktü: Marş marş değil naş naş sözcü

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Harp Okulu mezuniyet törenleri üzerinden TSK’da bazı marşların yasaklandığı yönündeki iddiaları resmi bir açıklamayla tamamen yalanladı. Cumhuriyetimizin 100. yılına özel marşın törenlerde gururla icra edildiğini duyuran resmi makamlar, ordumuzla özdeşleşmiş hiçbir eserin yasaklanmadığını ilan etti. Her fırsatta şanlı ordumuza çamur atmayı meslek edinen fonlu Sözcü ve uzantılarının tezgahladığı bu kirli yalan bir kez daha ellerinde patlarken, TSK’nın itibarını hedef alan hezimet medyasının ipliği pazara çıkarıldı.

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından yapılan açıklamada, Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı yönündeki paylaşımların asılsız olduğu bildirildi.

DMM'den yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan 'Harp Okulu mezuniyet törenlerinde askeri bando tarafından icra edilen marşlara ilişkin iddialar ve TSK'da bazı marşların yasaklandığı' yönündeki paylaşımlar asılsızdır. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel icra edilen marş, düzenlenen resmi yarışma sonucunda belirlenmiştir. Harp Okulu mezuniyet törenlerinde de günün anlam ve önemine uygun olarak bu marşın çalınması son derece doğaldır. Söz konusu marş ya da icra edilen diğer eserler, herhangi bir alternatif değildir. Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde icra edilen veya geçmişten günümüze ordumuzla özdeşleşmiş herhangi bir marşın yasaklanması da kesinlikle söz konusu değildir. Devletimizin ve güvenlik kurumlarımızın itibarını zedelemeyi ve kamuoyunda olumsuz algı oluşturmayı amaçlayan bu tür asılsız iddialara ve manipülasyon girişimlerine karşı vatandaşlarımızın hassas olmaları; yalnızca ilgili resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara itibar etmeleri önemle rica olunur" denildi.

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