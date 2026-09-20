Siyonist rejimin maşası haddini yine aştı: Ugandalı meczuptan Türkiye’ye yeni küstahlık
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Daha önce Türkiye’den 1 milyar dolar isteyip "30 gün içinde tüm bağları koparırız" tehditleriyle maskaraya dönen, 100 bin askerini terör devleti İsrail’in emrine sunacak kadar alçalan Ugandalı meczup General Muhoozi Kainerugaba yine sahneye çıktı. Küstah çıkışlarıyla tanınan "Twitter Generali", bu kez rejim muhalifi bir ismin iade edilmediğini bahane ederek Türkiye ile tüm askeri iş birliğini askıya aldıklarını duyurdu.
Türkiye’ye karşı savurduğu hezeyanlarla, terör devleti İsrail’e sunduğu biatla ve "30 gün süre" gibi saçma iltimatomlarıyla bilinen Uganda Genelkurmay Başkanı Muhoozi Kainerugaba, skandallarına bir yenisini daha ekledi.
Türkiye'ye yönelik garip talepleriyle bilinen meczup Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Muhoozi Kainerugaba bu kez de Uganda hükümeti muhalifi Fred Kajubi Lumbuye'yi "iade etmediği" iddiasıyla Türkiye ile askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
UGANDA DEVLET BAŞKANI MUSEVENİ'NİN OĞLU
"Twitter Generali" lakaplı Kainerugaba, bu kez de babası Uganda Devlet Başkanı Yoweri Museveni'ye yönelik eleştirileriyle bilinen siyasi muhalif Fred Lumbuye'nin Türkiye tarafından iade edilmemesini gerekçe göstererek Türkiye ile askeri ilişkileri askıya aldığını duyurdu.
Uganda Ordu Sözcüsü Chris Magezi yaptığı açıklamada, "Uganda Halk Savunma Kuvvetleri (UPDF), Türkiye Cumhuriyeti ile olan bütün savunma ve askeri iş birliğini şu andan itibaren geçerli olmak üzere askıya almıştır. Bu, iki ülke arasındaki karşılıklı savunma ve askeri iş birliğine ilişkin sorunlar halledilene kadar yürürlükte kalacaktır" dedi.