  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İsrail’e 2,8 milyar dolarlık silah satışını tek bir kişi bloke etti Yemen’den sert mesaj! Müzakere kozu değiliz İran'dan 7 şart! ABD'ye bildirdiler Suudi Arabistan’a saldırılarda Mekke İttifakı devreye girecek mi? Hakan Fidan: Biz sözümüzün eriyiz! Askeri ihtiyaçlara cevap vereceğiz Trump: Yalnızca yüksek IQ'lular başvursun! ABD Yapay Zeka Kuvvetlerini kuruyorum Dünyaya seslenecek: Başkan Erdoğan’ın ABD programı belli oldu HSK’nın görevden uzaklaştırdığı savcı ifade verdi! Türkşad Kunthan Uçuk’a yurt dışına çıkış yasağı Özgür'ün hala umudu var! Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması: İmamoğlu olmazsa o zaman… Bu kadarına da pes artık: Dayı bari camide yapma! Kaşif Kozinoğlu soruşturması derinleşiyor: 4 kritik isim operasyonla gözaltına alındı
Gündem Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı
Gündem

Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Akın Gürlek duyurdu: 2 sır perdesi daha aralandı

Adalet Bakanı Gürlek, Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. İstanbul Gaziosmanpaşa ve Osmaniye Düziçi'ndeki iki cinayet dosyası, yeniden yapılan incelemelerle aydınlatıldı. 2018'de öldürülen Abdülhamid Terkin dosyasında 5'inci şüpheli tutuklanırken, ağustosta kaybolan Ayşegül Yaşar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen titiz çalışmalarla iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını duyurdu.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, bakanlığın Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hiçbir suçun cezasız ve hiçbir cinayetin faili meçhul kalmaması için çalışmaların kararlılıkla yürütüldüğünü ve bu kapsamda iki cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını aktaran Gürlek, sözlerine şöyle devam etti:

"İstanbul Gaziosmanpaşa’da 6 Temmuz 2018 tarihinde Abdülhamid Terkin’in öldürülmesine ilişkin dosyada; HTS ve baz kayıtları, görüşme kayıtları, iyileştirilen güvenlik kamerası görüntüleri ile tanık beyanlarının yeniden değerlendirilmesi sonucunda olayın beşinci şüphelisi tespit edildi.

Yakalanan şüpheli, kasten öldürme suçundan tutuklandı. Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde ise Ağustos ayında kaybolan Ayşegül Yaşar’ın dosyası, HTS ve kamera kayıtları, tanık beyanları, kriminal incelemeler ve elde edilen yeni deliller doğrultusunda yeniden kapsamlı şekilde ele alındı. Şüphelinin olay günü kullandığı araçta tespit edilen biyolojik bulguların Ayşegül Yaşar’ın anne ve babasından alınan örneklerle uyumlu olduğunun belirlenmesinin ardından çalışmalar derinleştirildi.

Şüphelinin yer göstermesi sonucu Ayşegül Yaşar’ın cansız bedenine ulaşıldı. Şüpheli ile birlikte anne ve babası gözaltına alındı. Bu iki dosyanın aydınlatılmasında özveriyle çalışan Gaziosmanpaşa ve Düziçi Cumhuriyet Başsavcılıklarımıza; İstanbul ve Osmaniye İl Emniyet Müdürlüklerimize, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğümüze, Adana Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğümüze ve sürece katkı sunan tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum."

Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı atamalarında liyakat dönemi! Doğu-Batı ayırımı kalkıyor
Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı atamalarında liyakat dönemi! Doğu-Batı ayırımı kalkıyor

Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Hakim ve savcı atamalarında liyakat dönemi! Doğu-Batı ayırımı kalkıyor

Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız
Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız

Gündem

Bakan Gürlek duyurdu: Hiçbir şüpheli ölümü karanlıkta bırakmayacağız

Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı
Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı

Gündem

Bakan Gürlek'ten "Sermaye Piyasası Soruşturması"na dair açıklama: 4 yönetici tutuklandı

Adalet Bakanı Gürlek: 2028’de Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor
Adalet Bakanı Gürlek: 2028’de Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor

Gündem

Adalet Bakanı Gürlek: 2028’de Cumhurbaşkanımızı tekrar seçtirmemiz gerekiyor

Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakılması temel şartımızdır!
Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakılması temel şartımızdır!

Gündem

Bakan Gürlek'ten 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Silah bırakılması temel şartımızdır!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali Eroğlu

Acaba daha önce niçin aydınlatılmamış? Bunun cevabını da verebilirler mi?
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23