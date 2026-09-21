Ankara’da korna gerilimi adliyede bitti: Önünü kestiği sürücüyü tehdit eden şüpheli tutuklandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bir sürücünün yolunu keserek tehditte bulunduğu iddia edilen Z.K., cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Pursaklar’da trafikte yaşanan ve araçtaki kişilerin cep telefonuyla kaydettiği olay, polis ekiplerini harekete geçirdi. Görüntüler üzerine başlatılan çalışma sonucunda gözaltına alınan Z.K., emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği, şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
KORNA ÇALDIĞI İÇİN YOLUNU KESTİĞİ İDDİASI
Olay, dün saat 17.00 sıralarında Sun Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre Z.K., kendisine korna çalan sürücüye sinirlenerek aracıyla önünü kesti.
Aracından inen Z.K.’nin, tehdit ettiği sürücüden de araçtan çıkmasını istediği ve içeride bulunan kişilerin üzerine yürüdüğü belirtildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansırken, kayıtların sosyal medyada paylaşılmasıyla şüphelinin yakalanmasına yönelik süreç başladı.