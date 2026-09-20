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Sağlık
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Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

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Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

Acıbadem Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kutluhan Eren Hazır, kış aylarında bu rahatsızlığın sık görülmesine rağmen kalp krizinin yazın da ciddi bir tehlike olmaya devam ettiğini, özellikle sıcak hava dalgalarında riskin belirgin şekilde artığını hatırlattı.

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Foto - Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

Kardiyolog Kutluhan Eren Hazır, kalp ve damar hastalıklarının dünyada ölümlerin en sık nedeni olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Kalp krizi riskinin bir kısmının elimizde olmadığını belirtti. Acıbadem Kent Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Kutluhan Eren Hazır, kış aylarında daha sık görülmesine rağmen kalp krizinin yazın da ciddi bir tehdit olmaya devam ettiğini, özellikle sıcak hava dalgalarında riskin belirgin şekilde artığını hatırlattı. Kalp krizinin çoğunlukla kalbi besleyen damarlardaki yağlı plakların çatlaması ve bu bölgede oluşan pıhtının damarı tıkaması sonucu geliştiğini belirten Uzm. Dr. Hazır, daha nadir olarak damarların ani kasılmasının da aynı tabloya yol açabileceğini söyledi. Değiştirilemeyecek risk faktörlerine rağmen doğru danışmanlık, düzenli takip ve yaşam tarzı değişiklikleriyle riskin azaltılabileceğini kaydeden Uzm. Dr. Hazır önemli önerilerde bulundu.

#2
Foto - Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

Kalp krizinden ölümlerin azaltılması için uzmanlar uyarıyor Uzm. Dr. Hazır, uzmanların kalp sağlığını korunmak, kalp krizi risklerini azaltmak için yapılması gerekenleri her fırsatta dile getirdiğini ve getirmeye devam edeceklerini, bu uyarıların pek çok kişi tarafından dikkate alındığını söyledi. Kalp sağlığını korumanın en etkili yollarından birinin düzenli hareket olduğunu söyleyen Dr. Hazır, uluslararası kılavuzların haftada en az 150 dakika orta tempolu egzersiz önerdiğini belirtti. "Bu hedefi haftanın beş günü 30’ar dakikalık tempolu yürüyüşle rahatlıkla karşılayabilirsiniz" diyen Dr. Hazır, tütün ürünlerini tamamen bırakmanın, tansiyonu ve kötü kolesterolü kontrol altına almanın, diyabeti iyi yönetmenin ve fazla kilolarla mücadele etmenin kalp krizi riskini önemli ölçüde düşürdüğünü anlattı. Kronik stres ve yetersiz uykunun da göz ardı edilmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Hazır, "Yoğun öfke, derin üzüntü, aşırı heyecan ya da ani duygusal stres, risk taşıyan kişilerde kalp krizini tetikleyebilir" uyarısında bulundu.

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Foto - Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

Akdeniz tipi beslenme kalbi koruyor Uzm. Dr. Hazır kalp sağlığının korunmasında Akdeniz tipi beslenmenin önemine dikkat çekti. Dr. Hazır, tabağın ağırlığının bitkisel besinlere kaydırılması gerektiğini belirtip, günde iki-üç porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Dr. Hazır, sözlerini şöyle sürdürdü: "Tam tahıllar ve baklagillere sofralarda daha fazla yer verilmeli, haftada bir-iki kez somon ve sardalya gibi yağlı balıklar tüketilmeli. Günde yaklaşık 30 gram tuzsuz kuruyemiş tüketimi de kalp sağlığı açısından faydalıdır. Kırmızı et haftada yarım kilogramın altında tutulmalı, sucuk, salam ve sosis gibi işlenmiş etlerden, trans yağ içeren hazır gıdalardan ve şekerli içeceklerden mümkün olduğunca uzak durulmalıdır. Günlük tuz tüketiminin 5 gramı, yani yaklaşık bir tatlı kaşığını geçmemesi tansiyon kontrolü açısından büyük önem taşıyor."

#4
Foto - Kalp krizini gösteren risk bu şekilde tehlikeli: hakkında tüm bilgileri söyleyen uzmandan ikaz: duy, düşün

Yaz sıcaklarında bu hataları yapmayın Yaz aylarında alınacak basit önlemlerin hayat kurtarabileceğini belirten Uzm. Dr. Hazır, şu önerilerde bulundu: "Susamayı beklemeden gün boyunca düzenli su tüketin. Kalp yetersizliği veya böbrek hastalığı nedeniyle sıvı kısıtlaması olanlar hekimine danışmalı. Saat 11.00 ile 16.00 arasında ağır fiziksel efordan ve doğrudan güneşten kaçının. Egzersizi sabah erken saatlerde veya akşam serinliğinde yapın. Açık renkli, hafif ve pamuklu giysiler tercih edin, şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Aşırı çay, kahve ve alkol tüketiminden kaçının." Özellikle diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, ailede kalp hastalığı öyküsü veya bilinen damar hastalığı bulunan kişilerin düzenli kardiyoloji kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan kardiyolog Hazır, şu uyarıyı yaptı: "Yakın zamanda başlayan ve özellikle efor sırasında ortaya çıkan göğüste baskı, yanma veya sıkışma hissi, nefes darlığı, çarpıntı ya da bayılma gibi belirtiler mutlaka ciddiye alınmalı ve vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır."

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