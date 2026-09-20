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Dünya Trump anket açtı: Yapay zekaya 3 yeni isim
Dünya

Trump anket açtı: Yapay zekaya 3 yeni isim

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Trump anket açtı: Yapay zekaya 3 yeni isim

ABD Başkanı Trump, günümüzün en büyük teknoloji devrimi olan "yapay zeka" kavramının mevcut potansiyeli ve yetenekleri tanımlamakta son derece yetersiz kaldığını savunarak küresel teknoloji camiasını ayağa kaldıran hamlesini yaptı! Mevcut "Artificial Intelligence" (AI) tanımlamasını hedefine koyan Trump, bu devasa teknolojiyi anlatmak için üç yeni isim önerisinde bulunarak kendi sosyal medya hesabından dev bir anket başlattı

ABD Başkanı Donald Trump "yapay zeka" ifadesinin bu teknolojiyi tanımlamakta yetersiz kaldığını savunarak üç yeni isim ortaya attı. Sosyal medya hesabından önerilerini söyleyen Trump anket açtı.

Trump, "yapay zeka" tartışmalarına başka bir açıdan yaklaşarak isim tartışması başlattı.

Trump, "Birçok kişi, 'Yapay Zeka' ifadesinin, yapay zeka kavramına kıyasla yanlış ve oldukça yetersiz olduğunu düşünüyor." ifadesini kullandı.

YAPAY ZEKA YERİNE 3 İSİM ÖNERİSİ

"Yapay Zeka" ifadesinin kullanımına karşı "Superior Intelligence (Üstün Zeka)" , "Extreme Intelligence (Aşırı Zeka)" ve "Supreme Intelligence (Süper Zeka)" kavramlarını öneren Trump, önerdiği bu kavramların hangisinin kullanılması gerektiği konusunda bir anket açtı.

YAPAY ZEKA İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR  SÜRÜYOR

ABD'de yapay zekanın hızla yaygınlaşmasıyla, bu teknolojinin tehlikeli boyuta ulaşmasından önce gelişiminin yavaşlatılmasına yönelik çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Anthropic'in Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'ın da aralarında bulunduğu teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrı yapmıştı.

TRUMP YÖNETİMİ İNOVASYONU TEŞVİK EDİYOR

Öte yandan, Donald Trump yönetimi, yapay zekanın geliştirilmesini yavaşlatacak yeni düzenlemeler yerine inovasyonu teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor.

Trump, yapay zeka teknolojisinin kontrolden çıkması yönünde "hastalıklı bir komplo yürütüldüğünü" ileri sürmüş, ayrıca bu alandaki çalışmaların yavaşlatılmasının Çin'e avantaj sağlayacağını savunmuştu.

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