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Sağlık
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Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

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Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Sağlıklı Çocuk Festivali’nin ikinci durağı Malatya olurken, Vali Seddar Yavuz artan obezite sorununa dikkat çekerek Sağlık Bakanlığının çalışmasını önemli bulduğunu söyledi.

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Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından çocuklarda sağlık bilincini artırmak amacıyla düzenlenen Sağlıklı Çocuk Festivali, Malatya’da gerçekleştirildi.

#2
Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

100. Yıl Kent Parkı’nda düzenlenen festivalin açılışında konuşan Malatya Valisi Seddar Yavuz, Türkiye’nin sağlık alanında önemli bir dönüşüm yaşadığını belirtti. Sağlıklı bir toplumun sağlıklı bireylerle mümkün olacağını ifade eden Yavuz, “Artan obezite sağlık sorunuyla Türkiye’de artık yüzleşiyor. O nedenle Sağlık Bakanlığının bu çalışmasını çok değerli ve kıymetli buluyorum” dedi. Çocukların Sağlık Okuryazarlığı Güçlendirilecek Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürü Kenan Volkan Demirel ise festivalin temel amacının sağlıklı yaşam alışkanlıklarını çocuklar için anlaşılır ve eğlenceli hale getirmek olduğunu söyledi.

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Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Çocukluk döneminde kazanılan doğru davranışların geleceğe yönelik önemli bir yatırım olduğunu kaydeden Demirel, şunları söyledi: “Acil bir durumda çocuğun ‘112’yi aramalıyım’ demesi, dişlerini fırçalamayı günlük rutin haline getirmesi, aile hekimini tanıması ve kendisini iyi hissetmediğinde bunu ailesiyle paylaşabilmesi oldukça önemli. Bunlar sağlıklı yaşam için küçük ancak çok değerli adımlar. Doğru bilgiyi bilmek önemli, asıl önemli olan ise bu bilgiyi hayata geçirebilmektir. Festivalle çocuklarımızın sağlık okuryazarlığını güçlendirmeyi hedefliyoruz.” Sağlıklı Yaşam Uygulamalarla Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sağlıklı Yaşam Uygulamalarla Anlatıldı Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi. Programa Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, AK Parti Malatya İl Başkanı Ali Bakan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Foto - Vali Yavuz obezite sorununa dikkat çekti: 'Sağlıklı Toplum Sağlıklı Bireylerle Mümkün' diyen Vali Yavuz uyardı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile İl Sağlık Müdürü Cezmi Karaca’nın da birer konuşma yaptığı festivalde, kurulan stantlarda çocuklara sağlıklı beslenme, kişisel bakım, ağız ve diş sağlığı ile acil durumlarda yapılması gerekenler konusunda bilgi verildi.

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