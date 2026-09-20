İBB ek iddianamesinde Dilek İmamoğlu detayı! Milyonların izinden yeğeni çıktı ‘Vahim iddialar var’

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ek iddianamenin ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor.

Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı bünyesindeki işlemlerin mercek altına alındığı 195 sayfalık ek iddianamede 12 ayrı eyleme yer verildi.

Dosyada eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Keleş, eski Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas'ın yanı sıra Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren de dahil olmak üzere 29 şüpheli bulunuyor.

Dilek İmamoğlu'nun yeğeni dosyada

Sabah’tan Deniz Yusufoğlu’nun aktardığı iddianame ayrıntılarına göre Han İnşaat’ın sahibi müteahhit Orhan Yıldırım, İBB’den alacaklarını tahsil etmek amacıyla yaptığı girişimler sırasında Derya Dağdeviren ve eşi Murat Dağdeviren ile temas kurduğunu anlattı.

Yıldırım, hakedişlerini alabilmek için para vermek zorunda kaldığını öne sürdü.

İddianamede yer verilen beyana göre Yıldırım, Murat Dağdeviren’e peyderpey 3 milyon lira verdi.

Derya Dağdeviren’e ise okul masrafları gerekçesiyle 16 ay boyunca 25 ila 40 bin lira arasında değişen ödemeler yapıldığı, ayrıca Silivri’deki çiftlik tadilatı için 150 bin lira ödendiği belirtildi.

Hesaplarda 5 milyon lirayı aşan para girişi

Dosyadaki en dikkat çekici bölümlerden birini ise hesap incelemeleri oluşturdu.

Aktarılan bilgilere göre yapılan incelemelerde Derya Dağdeviren’in hesabına 1 milyon 896 bin lira, Murat Dağdeviren’in hesabına ise 3 milyon 324 bin 500 lira para girişi tespit edildi.

Böylece iki ismin hesaplarında belirlenen toplam para girişi 5 milyon 220 bin 500 liraya ulaştı.

Söz konusu para hareketleri ile soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasındaki bağlantının yargılama sürecinde değerlendirilmesi bekleniyor.

40 milyonluk iş için yüzde 10 suçlaması

Ek iddianamede eski Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas hakkında da dikkat çeken suçlamalara yer verildi.

Müteahhit Orhan Yıldırım’ın beyanına göre Sukas, 2024 yerel seçimleri öncesinde 40 milyon liralık iş karşılığında yüzde 10 oranında, yani 4 milyon lira para istedi.

İddianamede ayrıca Ağaç A.Ş.’de bazı ihale fiyatlarının önceden belirlendiği ve soruşturma dosyasında “Sistem” olarak adlandırılan yapının finansmanı amacıyla kurgusal ihaleler düzenlendiği öne sürüldü.

Tutuklanan Ali Sukas’ın şüphelilerin ifade vermesini engellemeye çalıştığı yönündeki suçlama da dosyada yer aldı.

Para trafiği yargılamada mercek altında olacak

Ek iddianamede ortaya konulan para hareketleri, ihale süreçleri ve şüpheli beyanlarının ana dava kapsamında değerlendirilmesi bekleniyor.

Dilek İmamoğlu’nun yeğeni Derya Dağdeviren ile eşi Murat Dağdeviren’in dosyada şüpheli olarak yer alması ise ek iddianamenin en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.