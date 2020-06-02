Zabıtadan normalleşme denetimi

Mamak Belediyesi, Türkiye genlinde Covid-19 salgının etkisinin azalmasının ardından başlayan normalleşme sürecine yönelik toplum sağlığını önceleyen tedbirleri elden bırakmıyor.

Mamak Belediyesi zabıta ekipleri, kafe, restoran ve kahvehanelerde denetimlerde bulundu. Tek kullanımlık ürünlerden sosyal mesafe kuralına, masalar arasında bir buçuk metre açıklıktan hijyene kadar detaylı bir çalışma gerçekleştiren ekipler, işletme sahiplerini uyması gereken kurallar hakkında da bilgilendirdi.

Normalleşme süreci ile birlikte yeni açılan işletmelerle ilgili olarak ilçe genelinde hummalı bir çalışma gerçekleştirdiklerini ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bu kapsamda öncelikli olarak yeni açılan iş yerlerimizin dezenfeksiyon işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Bunu yanı sıra işletmecilerimizin vatandaşlarımızın sağlığını koruyucu önlemler alması konusunda gerekli denetim ve uyarılarda bulunarak olası bir olumsuzluğunda önüne geçmiş oluyoruz” dedi.