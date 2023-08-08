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Yerel Zabıtadan marketlere ekmek gramaj denetimi
Yerel

Zabıtadan marketlere ekmek gramaj denetimi

Yeniakit Publisher
2023-08-08 17:33:00 -
Zabıtadan marketlere ekmek gramaj denetimi

Erzincan’da zabıta ekiplerince marketlerde ekmek gramaj denetimi yapıldı. Ekipler denetimlerde kendi elektronik tartıları ile gramaj tartımları yaptı.

Belediyenin 153 telefon hattına bazı marketlerde 240 gram olması gerek normal ekmek gramajına uyulmadığı ile ilgili gelen şikâyetler üzerine zabıta ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi. Yapılan denetimler sonucunda bazı marketlerde ekmeğin gramajına uyulmadığı tespit edilerek gerekli tutanaklar tutuldu.

Zabıta Müdürlüğü Ruhsat Şefi Sadettin Aktepe yapılan denetimlerle ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söyledi;

“Belediyemiz 153 hattına ekmek gramajları ile alakalı gelen şikayetlerden dolayı ilimiz genelinde fırınlarda, marketlerde ekmek gramajları denetimlerini başlattık. Normalde zaten rutin denetimlerimiz devam ediyordu, bugünlerde şikayetler fazlalaştı ekmek gramajı ile alakalı. Denetim ekibi olarak şuanda Erzincan’da bulunan marketlerde ekmek gramajı denetimi yapıyoruz. Gramajı düşük gelen marketlere cezai işlem uyguluyoruz. Denetimlerimiz devam edecektir”

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