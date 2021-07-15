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Gündem Zabıta memura kendine ceza yazdı
Gündem

Zabıta memura kendine ceza yazdı

İzmir Urla'da görev yapan zabıta memuru, motosikletini yaya kaldırımına park ettikten sonra bir vatandaşın kendisini uyarması sonucu kendisine cezai işlem uyguladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-15 20:10:00 -
Zabıta memura kendine ceza yazdı

İzmir'in Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli iki çocuk babası zabıta memuru Erkut Özkocabıyık, resmi kıyafetiyle kullandığı 35 HB 9406 plakalı kendisine ait motosikletini Necati Cumali Caddesi üzerindeki yaya kaldırımına park etti. Bu esnada yoldan geçen yaşlı bir kadın kendisini uyararak tepki gösterdi.

Bunun üzerine zabıta memuru Özkocabıyık yaşlı kadına haklı olduğunu söyleyerek, kendisinden özür diledi ve gereğini yapacağı konusunda kadına söz verdi.

Kendisine ceza verdi, aynı gün gidip ödedi

Urla Belediyesi Zabıta Müdürlüğünde görevli memur Erkut Özkocabıyık, birimine giderek 'Kabahatler Kanunu' kapsamında 38/1 maddesini kapsayan işgal (Kaldırımda geliş-geçişi engellemek) suçundan kendisine 204 lira idari para cezası kesti. 

Öte yandan Özkocabıyık, kendisine kestiği cezayı aynı gün belediye veznesine giderek ödedi.

 

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