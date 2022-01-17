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Yerel Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı
Yerel

Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde zabıta ekiplerinin kendisini uyardığı, belediyeye ait alanda kömür çuvallarını muhafaza ederek seyyar kömür satışı yapan şahıs benzinle kendini yaktı.

Yeniakit Publisher
2022-01-17 17:40:00 -
Zabıta ekiplerinin uyardığı kömürcü kendini yaktı

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Belediyesi Zabıta ekipleri, Beldibi Mahallesi’nde S.E.’nin (52) belediyeye ait arazide satmak için getirdiği kömür çuvallarını muhafaza ettiğini belirterek, kendisinden çuvalları kaldırması istendi.

Bir hafta sonra, S.E.’nin aynı bölgede çuvalları muhafaza ettiğini gören zabıta ekipleri şahsın yanına gitti. Ekipleri gören S.E. yanında getirdiği benzini üzerine dökerek çakmakla ateşledi.

Bir anda alev alan şahsı üzerine battaniye atıp su dökerek, söndüren çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri S.E.’yi ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Ağır yaralanan S.E. Muğla Sıtkı Kocaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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