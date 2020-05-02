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Aktüel

Zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Çavdarhisar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda gıda denetimi yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 12:15:07 -
Zabıta ekiplerinden gıda denetimi

Çavdarhisar Belediyesi Zabıta ekipleri, ilçe merkezinde faaliyet gösteren market ve bakkallarda gıda denetimi yaptı.


Belediye Başkanı Halil Başer, vatandaşların satın alacakları ürünleri mutlaka kontrol etmelerini istedi.


Başer, “İlçemiz içerisinde faaliyet gösteren bakkal ve marketlerden, vatandaşlarımızın daha güvenli alış veriş yapabilmeleri için Belediyemiz Zabıta ekipleri tarafından ürünlerin etiket ve raf ömrü kontrolleri periyodik olarak yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın gıda ürünlerinde karşılaştıkları olumsuzlukları ve şikayetlerini Belediye Zabıta ekiplerimize bildirmelerini istiyoruz. Gıda maddesi satan esnaflarımızın da toptan aldıkları ürünleri mutlaka kontrol ederek satış yapmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

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