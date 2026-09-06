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Yaşam Zabıta ekipleri dilenci ihbarına gitti! Ceza yerine pasta kestiler
Yaşam

Zabıta ekipleri dilenci ihbarına gitti! Ceza yerine pasta kestiler

Yeniakit Publisher
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Zabıta Haftası kapsamında tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, kadın dilenci kılığına girerek zabıta ekiplerine unutulmaz bir sürpriz hazırladı. Avcı, “sahte ihbar” üzerine olay yerine gelen ekipleri pasta ile karşılayarak Zabıta Haftası'nı kutladı.

Erzurum'da Zabıta Haftası nedeniyle zabıta ekiplerine yönelik renkli bir sürpriz gerçekleştirildi. Tiyatro oyuncusu Şerif Avcı’nın kadın dilenci kılığına girerek hazırladığı sahte ihbar planı, görev başındaki ekiplere tam anlamıyla şok yaşattı.

Telsizden gelen anonsla olay yerine koşan zabıtalar, cezai işlem yapmayı beklerken karşılarında pastalı sürprizi görünce neye uğradığını şaşırdı.

Zabıta Haftası’nı unutulmaz kılmak isteyen tiyatro oyuncusu Şerif Avcı, akılalmaz bir kurguya imza attı. Tanınmamak için kadın dilenci kılığına giren usta oyuncu, çarşaf ve makyajla kılık değiştirip cadde ortasında rolünü oynamaya başladı.

TELSİZ ANONSUYLA EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

Yapılan sahte "Meydanda dilenci var" ihbarı üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, verilen adrese kısa sürede intikal etti. Cadde üzerinde dilenen kadına müdahale etmek için araçlarından inen ekipler, zabıta mevzuatını uygulamaya hazırlanırken bir anda beklenmedik bir tabloyla karşılaştı.

CEZA TUTANAĞI YERİNE PASTA KESİLDİ

Zabıta ekiplerinin şaşkın bakışları arasında üzerindeki kılığı çıkaran ve gerçek kimliğini açıklayan Şerif Avcı, kutlama pastası ile onlara sürpriz yaptı. Neye uğradığını şaşıran ve kısa süreli bir şok geçiren ekipler, bu eğlenceli sürpriz karşısında tiyatro oyuncusuna teşekkür ederek Zabıta Haftası pastasını hep birlikte kesti.

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Yorumlar

Zabıta

Zabıta Haftası başladı mı? İyi bir motive kutlaması olmuş.. İhtiyaç var böyle şeylere.

Serkan

Helal olsun, zabıtaları da hatırlayıp onlara bu anlamlı günde kutlama yapan çıkması da güzel bir şey..
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