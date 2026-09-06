Talisca olsa böyle olmazdı... Kadıköy resmen isyan ediyor!

Asensio da olmadığı için Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş karşısına İrfan Can Kahveci’yi 10 numara oynatarak çıktı... Bir yanda İrfan Can'ın verimliliği diğer yanda ise Talisca’nın iş bitiriciliği teraziye konduğunda sarı-lacivertli taraftarların ve futbolseverlerin aklına o soruyu getirdi: Gitmesi gereken gerçekten Talisca mıydı?