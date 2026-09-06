Talisca olsa böyle olmazdı... Kadıköy resmen isyan ediyor!
Tüm Kadıköy derbide kaybedilen maç sonrasında Talisca'nın o müthiş istatistiklerini sorguladı.
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Tüm Kadıköy derbide kaybedilen maç sonrasında Talisca'nın o müthiş istatistiklerini sorguladı.
Fenerbahçe, Talisca’yı Al-Jazira’ya hediye etti, sonra da İrfan Can Kahveci ile Beşiktaş derbisini kazanmak istedi. İstatistiklere bakarsak; Talisca olsa bu gece uzaktan bir şut çıkarabilir, ceza sahası içinde Nübel'i avlayabilirdi. En kötü, hava toplarını alır ve takımı ön tarafta tutardı.
Fenerbahçe, bu akşam kaybettiği Beşiktaş derbisinden sadece 2-3 gün önce Talisca’yı gönderdi... Son 1.5 sezondur Fenerbahçe’nin en fazla gol atan oyuncusu, 18 yıl sonra sarı-lacivertlilere Şampiyonlar Ligi’ni getiren Sambacı, üzerine para da verilerek zorla, ite kaka BAE’nin Al-Jazira takımına gönderildi.
Asensio da olmadığı için Fenerbahçe bu akşam Beşiktaş karşısına İrfan Can Kahveci’yi 10 numara oynatarak çıktı... Bir yanda İrfan Can'ın verimliliği diğer yanda ise Talisca’nın iş bitiriciliği teraziye konduğunda sarı-lacivertli taraftarların ve futbolseverlerin aklına o soruyu getirdi: Gitmesi gereken gerçekten Talisca mıydı?
İrfan Can, oyunda kaldığı süre boyunca hücum hattında beklenen üretkenliğin çok uzağında kaldı. Topla 22 kez buluşmasına rağmen 9 top kaybı yaşadı ve q pas isabetinde kaldı. 3. bölgede kilit pas veremedi, şut çekemedi ve girdiği 2 ikili mücadelenin hiçbirini kazanamadı. İlk yarıdaki pasif görüntüsü sonrası teknik heyet tarafından 45. dakikada kenara alındı.
Fenerbahçe derbide 14 şut atmasına rağmen xG verimliliğini skora yansıtamadı. Beşiktaş’ın katı ve derindeki savunma bloğuna karşı Talisca’nın uzaktan şutları ve duran top tehdidi (bu sezon haritasında 9 ceza sahası dışı şutu ve serbest vuruş golü var) bu kapalılığı kırabilirdi.
Fenerbahçe maçı 4 büyük şans üreterek tamamladı ancak bunları skora dönüştürmekte zorlandı. Sezonda ceza sahası içinden 17 şut çıkarıp 3.65 xG yakalayan Talisca gibi bir "ceza sahası içi avcısı" 10 numara, yakalanan bu net fırsatları skora çevirirdi.
İrfan Can’ın ilk yarıda ikili mücadele kazanamaması orta saha direncini Beşiktaş’a kaptırdı. Talisca ise maç başına ortalama 3 hava topu alabilen ve fiziki temaslarda ayakta kalan yapısıyla hücum geçişlerinde Fenerbahçe’nin istasyonu olurdu.
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