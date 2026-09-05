Kamuda geniş atama kararı! Çok sayıda görev değişikliği
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararlarla Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli bakanlıklar ve kamu kurumlarında çok sayıda atama ile görevden alma gerçekleştirildi.
Resmî Gazete’de yayımlanan kararlar kapsamında Diyanet Akademisi Başkanlığından il müftülüklerine, bakanlıkların taşra teşkilatlarından üst düzey kamu görevlerine kadar birçok kadroda değişikliğe gidildi.
DİYANET AKADEMİSİNİN BAŞKANI DEĞİŞTİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan görevden alınırken bu göreve Ahmet Bostancı getirildi.
Bilecik İl Müftüsü Ahmet Dilek, Karabük İl Müftüsü Ali Erhun, Kocaeli İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Nevşehir İl Müftüsü Kazım Güzel, Zonguldak İl Müftüsü İbrahim Halil Demir ve Konya İl Müftüsü Ali Öge de görevden alındı.
İL MÜFTÜLÜKLERİNE YENİ ATAMALAR
Bilecik İl Müftülüğüne Yusuf Dikmen, Tunceli İl Müftülüğüne Fethullah Yavuz, Iğdır İl Müftülüğüne Kilis İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Kilis İl Müftülüğüne ise Iğdır İl Müftüsü Zahit Demirel atandı.
Karabük İl Müftülüğüne Mustafa Yavuz, Kocaeli İl Müftülüğüne Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, Bolu İl Müftülüğüne Giresun İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay getirildi. Giresun İl Müftülüğüne Hakkari İl Müftüsü Hüseyin Okuş, Hakkari İl Müftülüğüne de Recep Eren atandı.
Niğde İl Müftülüğüne Kars İl Müftüsü Yavuz Yıldız, Kars İl Müftülüğüne Selami Aykul, Nevşehir İl Müftülüğüne Gümüşhane İl Müftüsü Hayri Erenay getirildi.
Gümüşhane İl Müftülüğüne Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Karaman İl Müftülüğüne Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, Isparta İl Müftülüğüne Kırklareli İl Müftüsü Yusuf Eviş atandı. Kırklareli İl Müftülüğüne Aksaray İl Müftüsü Veysel Işıldar, Aksaray İl Müftülüğüne ise Ali Efe getirildi.
Zonguldak İl Müftülüğüne Bayburt İl Müftüsü Bayram Danacı, Bayburt İl Müftülüğüne Basri Bektaş, Konya İl Müftülüğüne Diyarbakır İl Müftüsü Celal Büyük atandı.
Diyarbakır İl Müftülüğüne Erzincan İl Müftüsü İsmail Fakirullahoğlu, Erzincan İl Müftülüğüne Selim Yazıcı, Yalova İl Müftülüğüne Rize İl Müftüsü Naci Çakmakçı, Rize İl Müftülüğüne ise Yalova İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk getirildi.
Şanlıurfa İl Müftülüğüne Van İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, Van İl Müftülüğüne Bitlis İl Müftüsü Kadir Koçak, Bitlis İl Müftülüğüne Bartın İl Müftüsü Ömer Keskin atandı. Bartın İl Müftülüğü görevine Mehmet Çelebi getirildi.
Aydın İl Müftülüğüne Samsun İl Müftüsü Seyfullah Çakır, Samsun İl Müftülüğüne Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Adana İl Müftülüğüne Afyonkarahisar İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu atandı.
Afyonkarahisar İl Müftülüğüne Burdur İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Burdur İl Müftülüğüne Sinop İl Müftüsü Paşa Bektaş, Sinop İl Müftülüğüne Mehmet Arslaner, Kütahya İl Müftülüğüne de Hasan İzmirli getirildi.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINDA YENİ GÖREVLENDİRMELER
Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Güzel Sanatlar Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Yalçın Çakar atandı.
Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gök, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne İbrahim Emre Gürsoy, Şırnak İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Celal Baz getirildi.
Vakıflar Genel Müdürlüğü Erzurum Vakıflar Bölge Müdürlüğüne Murat Uslu atanırken Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanlığına yeniden Derya Örs getirildi.
AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞINDA DEĞİŞİKLİK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kırklareli İl Müdürü Bilgin Özbaş ile Muğla İl Müdürü Yakup Kütük görevlerinden alındı.
Muğla İl Müdürlüğüne Nevşehir İl Müdürü Mahmut Selçuk, Nevşehir İl Müdürlüğüne Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, Ankara İl Müdürlüğüne Artvin İl Müdürü Nevim Öz atandı. Adıyaman İl Müdürlüğüne Mesut Polat, Kilis İl Müdürlüğüne ise Çetin Tutaş getirildi.
MSB, MGK VE TOKİ’YE ATAMALAR
Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcısı Murat Soykan görevden alındı. Bakanlığın Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Doğu Bölge Müdürlüğüne Cengiz Altaş atandı.
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreter Yardımcılığına Tuğgeneral Murat Yetiş, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşavirliğine ise Verda Gülsen Yaşar getirildi.