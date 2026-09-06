Özbek gelin her yerde aranıyor Kaçak gelin giderken milyonluk takıları da götürdü

Muğla'nın Milas ilçesi Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi'nde üç gün üç gece süren geleneksel düğünün ardından yaklaşık 5 milyon lira değerindeki altın ve ziynet eşyalarıyla birlikte kaybolon Özbekistan uyruklu gelin herkesi şaşırttı. Düğünden bir ay önce oldukça mutlu bir şekilde basın aracılığı ile Özbek gelin adayı, Damat Mustafa Ateşoğlu ve baba Mehmet Ateşoğlu'nun olacaklardan habersiz herkesi düğüne davet eden görüntüleri ortaya çıktı.