Kayserispor yeni transferlerini açıkladı
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TFF 1. Lig ekibi Kayserispor transferin son gününde kadrosuna kattığı iki ismi duyurdu.
1. Lig ekiplerinden Kayserispor; dış transferde Erzurumspor’dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği’den Ensar Kemaloğlu’nu kadrosuna kattı. Kayseri’ye gelen resmi sözleşmeye imza atan Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu takıma katılarak çalışmalara başladı.
Sarı kırmızılılar Ensar Kemaloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadroya katılan iki oyuncunun yarın oynanacak olan Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.
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