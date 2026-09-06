  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Belediye Başkanı hayatını kaybetti İşgalciler Lübnan'a İHA'lardan patlayıcı varillerle saldırdı! PENTAGON'a sızan ajanı arıyorlar! Genelkurmay personeline yalan testi ABD Umman'da İran tankerini vurdu Sonuna kadar boykot! Ünlü marka reklam filminde katil İsrail askerini oynattı 6 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kremlin'den zirve açıklaması! Masada Ukrayna vardı Moskova'da 3 saatlik görüşme! Barış umudu yeşerdi Mikrofonlara kafayı takan Özgür Özel alay konusu oldu Tüm ülke bunu konuşuyor! Ünlü sunucu idam edilecek
Spor Kayserispor yeni transferlerini açıkladı
Spor

Kayserispor yeni transferlerini açıkladı

Yeniakit Publisher
Hüseyin Güre Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Kayserispor yeni transferlerini açıkladı

TFF 1. Lig ekibi Kayserispor transferin son gününde kadrosuna kattığı iki ismi duyurdu.

1. Lig ekiplerinden Kayserispor; dış transferde Erzurumspor’dan Murat Cem Akpınar ve Gençlerbirliği’den Ensar Kemaloğlu’nu kadrosuna kattı. Kayseri’ye gelen resmi sözleşmeye imza atan Murat Cem Akpınar ve Ensar Kemaloğlu takıma katılarak çalışmalara başladı.

Sarı kırmızılılar Ensar Kemaloğlu ile 2 yıllık sözleşme imzalarken Murat Cem Akpınar ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Kadroya katılan iki oyuncunun yarın oynanacak olan Esenler Erokspor maçında kafilede yer alması bekleniyor.

Topuksuz İzzet’in Tarlabaşı’nda kabadayıya attığı fırça yıllar sonra yeniden gündemde! "Ben İzmir’i susta durduran Kayseriliyim!"
Topuksuz İzzet’in Tarlabaşı’nda kabadayıya attığı fırça yıllar sonra yeniden gündemde! "Ben İzmir’i susta durduran Kayseriliyim!"

Gündem

Topuksuz İzzet’in Tarlabaşı’nda kabadayıya attığı fırça yıllar sonra yeniden gündemde! "Ben İzmir’i susta durduran Kayseriliyim!"

Kayserispor ilk kez puanları paylaştı
Kayserispor ilk kez puanları paylaştı

Spor

Kayserispor ilk kez puanları paylaştı

Kayseri’de yazın en sıcak günü belli oldu
Kayseri’de yazın en sıcak günü belli oldu

Yerel

Kayseri’de yazın en sıcak günü belli oldu

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü
Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü

Spor

Oğulcan Çağlayan 11 yıl sonra Kayserispor’a döndü

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23