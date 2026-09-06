Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bu kişiler genellikle; Skoda, Fiat, Renault ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel duyurularını takip ediyor. Otomobiller arası fiyat-performans kıyaslaması yaparak bütçelerine en uygun modeli belirlemeye çalışıyor. Skoda otomotiv markası; Karoq, Kodiaq, Kamiq ve Superb dahil olmak üzere birçok farklı modeli satışa sunuyor. Şık görünümleri ile pek çok otomobil tutkununun dikkatini çekebilen bu araçlar, sağladıkları konfor ve genişlikle birçok kişi için uygun model olarak ön plana çıkıyor. Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinin güncel fiyat listelerine bakıldığında ise, dikkat çekici bazı indirimler olduğu görüldü. Zira bir modelde 974.800 TL indirim var. Bu durum, Skoda gemileri yaktı dedirtebiliyor.