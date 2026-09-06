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Otomotiv
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Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

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Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

Türkiye'nin en sevilen markalarından olan Skoda, Eylül ayına yine sürpriz indirimlerle giriş yaptı. Skoda'nın güncel kampanyalarına bakıldığında ise, Kamiq, Karoq, Kodiaq ve Superb modellerinde büyük indirimler olduğu görüldü.

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Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

Türkiye'de sıfır araç satın almayı planlayan pek çok otomobil tutkunu bulunuyor. Bu kişiler genellikle; Skoda, Fiat, Renault ve Toyota dahil olmak üzere çeşitli otomotiv şirketlerinin güncel duyurularını takip ediyor. Otomobiller arası fiyat-performans kıyaslaması yaparak bütçelerine en uygun modeli belirlemeye çalışıyor. Skoda otomotiv markası; Karoq, Kodiaq, Kamiq ve Superb dahil olmak üzere birçok farklı modeli satışa sunuyor. Şık görünümleri ile pek çok otomobil tutkununun dikkatini çekebilen bu araçlar, sağladıkları konfor ve genişlikle birçok kişi için uygun model olarak ön plana çıkıyor. Superb, Kamiq, Karoq ve Kodiaq modellerinin güncel fiyat listelerine bakıldığında ise, dikkat çekici bazı indirimler olduğu görüldü. Zira bir modelde 974.800 TL indirim var. Bu durum, Skoda gemileri yaktı dedirtebiliyor.

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Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

SKODA O ARAÇLARDA İNDİRİMİ DUYURDU Skoda otomotiv markasının 4 Eylül 2026 tarihli fiyat listeleri kontrol edildiğinde hem Karoq hem Kamiq hem Kodiaq hem de Superb araçta indirim olduğu görüldü. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 115 PS DSG versiyon otomobilde 517.300 TL indirim var. Karoq Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG versiyonda 536.600 TL, Kodiaq Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG versiyon araçta 751.800 TL ve Sportline 1,5 TSI mHEV 150 PS DSG versiyonda 974.800 TL indirim bulunuyor. Skoda Kamiq, Karoq, Kodiaq ve Superb otomobillerde indirim olması, güncel fiyat listelerini de merak ettirebiliyor. Aşağıda Kodiaq, Superb, Karoq ve Kamiq modellerinin 4 Eylül 2026 tarihli, 2026 model yılı fiyat listeleri yer alıyor.

#3
Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

KAMIQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Elite 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.149.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 1.962.700 TL. İndirim: 187.200 TL. Versiyonu: Premium 1.0 TSI 115 PS DSG. Fiyatı: 2.569.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.052.600 TL. İndirim: 517.300 TL. Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.709.900 TL. Versiyonu: Monte Carlo 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 2.879.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 2.377.300 TL. İndirim: 502.600 TL.

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Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

KAROQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Premium 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 3.249.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 3.639.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.103.300 TL. İndirim: 536.600 TL. Versiyonu: Sportline 1.5 TSI 150 PS DSG. Fiyatı: 3.739.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.356.200 TL. İndirim: 383.700 TL.

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Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

KODIAQ ARAÇ FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.049.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.749.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.998.100 TL. İndirim: 751.800 TL. Versiyonu: Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.899.900 TL. Versiyonu: Prestige 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 6.749.900 TL. Versiyonu: Sportline 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 6.999.900 TL. Versiyonu: RS 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.399.900 TL.

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Foto - Otomobil devinden beklenmedik hamle: Fiyatı neredeyse 1 milyon lira indirdi!

SUPERB OTOMOBİL FİYAT LİSTESİ Versiyonu: Premium 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 3.774.900 TL. Versiyonu: Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.744.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.998.400 TL. İndirim: 746.500 TL. Versiyonu: Sportline 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.744.900 TL. Kampanyalı Fiyatı: 3.770.100 TL. İndirim: 974.800 TL. Versiyonu: Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 5.194.900 TL. Versiyonu: Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.239.900 TL. Versiyonu: Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.339.900 TL. Versiyonu: Combi Prestige 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 4.864.900 TL. Versiyonu: Combi Laurin & Klement Crystal 1.5 TSI mHEV 150 PS DSG. Fiyatı: 5.314.900 TL. Versiyonu: Combi Laurin & Klement Crystal 2.0 TDI SCR 193 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.359.900 TL. Versiyonu: Combi Laurin & Klement Crystal 2.0 TSI 265 PS DSG 4x4. Fiyatı: 7.459.900 TL./ kaynak: akşam

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