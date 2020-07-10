Z kuşağı nedir? Z kuşağı hangi sosyal medya platformlarını nasıl kullanır?

Z Kuşağı olarak nitelendirilen belirli yaş aralığında doğmuş kişiler, çevresel şartlar doğrultusunda biçimlenen yaşamları ve özellikleri ile merak ediliyor.

Z kuşağı nedir?

Kimi kaynaklarda 1996 yılında itibaren gösterilse de Z kuşağı kendilerini milenyum çocukları olarak görüyor. 2000 yılından günümüze kadar olan zamanda doğmuş kişiler Z kuşağına dahil edilmekte.

Z kuşağı kimdir?

Z Kuşağı 2000 yılı ve sonrasında doğan kişileri temsil etmektedir.

Z kuşağının siyasete bakış açısı nedir?

Z kuşağı, aktif siyasete aktif olarak katılmasalar da ülkedeki politik gelişmeleri yakından takip ediyor.

Z kuşağı sosyal medya platformlarını nasıl kullanır?

Z kuşağı, sosyal medyayı kendi gerçekliğini yansıtmak için kullanır. Kristal nesil olarak adlandırılan Z kuşak teknoloji ile anılır. Doğdukları andan itibaren teknoloji ile iç içelerdir. Bir çoğunun sosyal hayatı internet üzerindedir ve sanal arkadaşlıklara sahiptir.

Z kuşağının % 32’si Instagram’ı favori sosyal mecra olarak görmektedir. Ayrıca bu kuşağın yaklaşık % 25’i 2014 yılında Facebook’u kullanmayı bırakmıştır.

Yapılan araştırmalara göre "Baby Boomer" kuşağının neredeyse yarısının (yüzde 41) öncelikle Facebook’u tercih ettiğini belirtirken, Z kuşağında Facebook kullanımının yüzde 3 olduğunu belirtildi.

Hem Y hem de Z kuşağı ilk sırada Instagram’ı kullanıyor. Z kuşağının YouTube kullanım oranının da yüksek olması gençlerin Facebook’tan sıkılıp, fotoğraf ve video paylaşımlarının yoğun olduğu uygulamalara geçtiğini gösteriyor. Böylece sosyal medya ağlarının Baby Boomer ile Z kuşakları için ortak buluşma noktası olması bir handikap. Fakat "Baby Boomer" kuşağının yarısının sosyal medyada özellikle de Facebook’ta video ve müzik içeriklerini beğendiğini belirtmesi, Z kuşağı ile ortak ilgi alanı yaratmaktadır.

Z kuşağının en çok kullandığı sosyal medya platformları nelerdir?

Z kuşağının ise favori sosyal medya platformu tercihleri sırasıyla YouTube, Instagram ve Tiktok. Çünkü onlar daha çok görsel içerik sunan sosyal medya kanallarında vakit geçirmekten hoşlanıyor.

Tiktok Z kuşağını zehirliyor mu?

Çin'de geliştirilip Türkiye'nin yanı sıra birçok ülkede yaygın kullanılan ve sosyal medya uygulamaları arasında popüler hale gelen "Tiktok"a karşı aileleri ve gençleri uyardı.

Tiktok hangi ülkede yasaklandı?

Hindistan hükümeti, Çin ile yaşadıkları gerilimin ardından Çin bu tür uygulamaların bir çoğunu ülke genelinde yasakladı.