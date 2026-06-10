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Gündem Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması
Gündem

Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması

Yeniakit Publisher
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Belediye personeli ve şoförden itiraflar! Fuhuşçu Tanju’ya cinsel saldırı soruşturması

Tutuklu CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın şüpheli/müşteki olduğu şantaj dosyasında adı geçen eski Belediye personeli Öznur Çağalı ile Tanju Özcan’ın şoförü Suat Çelikcan’ın 9 Haziran 2026 tarihinde yeni ifadeler verdikleri ortaya çıktı. İşte Fuhuşçu Tanju ile ilgili skandalın ayrıntıları…

CHP’li Tanju Özcan ile ilgili bir skandal daha ortaya çıktı. Müşteki Öznur Çağalı’nın yeni ifadesinin ardından tutuklu CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Müşteki Öznur Çağalı’nın yeni ifadesinin ardından, tutuklu Tanju Özcan hakkında yeni bir hukuki süreç başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Özcan hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 102/2 ve 102/3-b maddeleri kapsamında “kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı” suçlamasıyla soruşturma açıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, müştekinin verdiği ek ifade sonrası dosyada yeni değerlendirmelerin yapılmasıyla gündeme geldiği ifade edilirken, süreçle ilgili adli makamların çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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Yorumlar

Kadir

Tertemiz siniz değil mi cehapeliler, gerçi bu olay da size normal gelir, nevar ki canım adamın özel hayatı dersiniz değil mi temiz cehapeliler
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