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Dünya Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı
Dünya

Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı

Yeniakit Publisher
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Akıllara Epstein rezaleti geldi ABD askerinin paçasından iğrençlik aktı

Epstein skandalını hatırlatan olayda, Japonya'daki ABD üssünde görev yapan bir asker, çocuğa yönelik cinsel istismar içerikli görüntüler bulundurduğu gerekçesiyle mahkeme tarafından 20 ay hapis cezasına mahkum edildi.

"Stars and Stripes" gazetesinin haberine göre, Okinawa'da ABD ordusunca kullanılan Kadena Hava Üssü'nde görevli asker Kolby Mayer'in dizüstü bilgisayarı ve telefonunda inceleme yapıldı.

İncelemede "çocuğa yönelik cinsel istismar" içeren yaklaşık 1175 fotoğraf saptandı.

Mayer, çıkarıldığı askeri mahkemede "çocuk cinsel istismarına yönelik içerikli görüntüler bulundurmaktan" suçlu bulundu, 20 ay hapis ve rütbe düşürülmesi cezası aldı.

 

Okinawa'da ABD üslerindeki askeri davalardan sorumlu Savcı Yüzbaşı Joe Strzempko, karara yönelik açıklamasında, "Bunun adil bir sonuç olduğuna, uygun cezayı sağladığına, mağdurlara adalet getirdiğine ve bu tür suistimallerin hoş görülmeyeceğine dair güçlü bir mesaj gönderdiğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Mayer, ABD'de bir askeri hapishaneye nakledilmek üzere başkent Tokyo'nun güneydoğusundaki Yokosuka Askeri Islah Tesisi'ne getirildi.

ABD Savunma Bakanlığına bağlı "Army.mil" internet sitesinin konuya ilişkin haberinde, Mayer'in Kadena Hava Üssü'ndeki topçu alayında Patriot füze fırlatma istasyonu gelişmiş operatörü olarak görev yaptığı aktarıldı.

 

Okinawa Adası

İkinci Dünya Savaşı'nın 1945'te sona ermesine rağmen ABD'nin hakimiyetinde kalan stratejik önemdeki Okinawa Adası, 1972'de Japon egemenliğine bırakıldı.

Japonya yüz ölçümünün yüzde 0,6'sını oluşturan Okinawa, ülke genelindeki ABD askeri tesislerinin toplam arazi alanlarının yüzde 70,6'sına ev sahipliği yapıyor.

ABD askerleri ile askeri tesislerde çalışan yerel personel tarafından bölgede işlenen suçlar, Okinawa halkı nezdinde uzun yıllardır şikayet sebebi olabiliyor.

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