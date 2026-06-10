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#1
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

Çileklerin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Bu mevsimdeki çilekleri reçel olarak değerlendirmek isteyenler için babaannelerin sır gibi sakladığı çilek reçeli tarifini yazdık. Hazır alınanların aksine, rengi capcanlı, kıvamı tam oturan ve çilekleri asla dağılmayan gerçek bir anneanne/babaanne usulü çilek reçeli yapmak istiyorsanız, bazı geleneksel sırları bilmeniz gerekir. Herkesin annesinden, babaannesinden ya da anneannesinden kalan bir çilek reçeli tarifi vardır. Mutfakları saran o mis gibi çilek kokusunun sırrı, kuşkusuz babaannelerimizin kuşaktan kuşağa aktardığı o kadim tariflerde gizli. İşte nesillerdir lezzeti kanıtlanmış, o her kaşıkta çocukluğumuzu hatırlatan püf noktalarıyla geleneksel çilek reçeli tarifi...

#2
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

Küçük ve Yerli Çilek Seçin Reçel yaparken büyük, hormonlu seralar yerine mutlaka küçük, kokulu Osmanlı çileği veya yerli tarla çileklerini tercih edin. Büyük çileklerin içi su doludur, reçeli sulandırır ve kaynarken çabuk dağılır. Çilek mesaisi sürerken dikkat! Asla suda bekleterek yıkamayın. Çilekleri yıkarken saplarını koparmadan yıkayın. Saplarını önce koparırsanız, çileğin içine su kaçar ve reçeliniz hem lezzetsiz olur hem de kıvamı tutmaz. Süzgeçte yıkayıp iyice kurutun, saplarını en son ayıklayın.

#3
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

Güneşte Çektirme Yöntemi Babaannelerimizin reçellerinin o cam gibi parlak ve koyu kıvamlı olmasının sırrı uzun süre ocakta kaynatmak değil, güneşte bekletmektir. Reçeli ocakta çok fazla kaynatırsanız çileklerin rengi kararır ve meyveler solar. Az kaynatıp, tepsilere dökerek 1-2 gün güneşte koyulaşmasını beklemek en eski ve en garanti yöntemdir.

#4
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

Tereyağı Mucizesi Kaynama esnasında reçelin üzerinde biriken köpükleri sürekli kaşıkla toplamak yerine, tencereye ekleyeceğiniz nohut büyüklüğünde bir parça gerçek tereyağı, köpürmeyi tamamen engeller ve reçele harika bir parlaklık verir.

#5
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

GELENEKSEL ÇİLEK REÇELİ TARİFİ MALZEMELER 1 kg küçük boy taze çilek 1 kg toz şeker (Çilekler çok tatlıysa 850-900 gram da tercih edilebilir) 1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu (veya 2-3 adet limon tuzu) 1 çay kaşığı ucuyla tereyağı

#6
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

1. Adım: Şekere Yatırma (Geceden) Ayıklayıp iyice kuruladığınız çilekleri geniş bir tencereye alın. Üzerine toz şekeri eşit şekilde dökün. Tencerenin kapağını kapatın ve en az 10-12 saat (tercihen bir gece) oda sıcaklığında bekletin. Çilekler kendi suyunu salacak ve şeker tamamen eriyecektir. Kesinlikle su eklemeyin. 2. Adım: İlk Kaynatma ve Tereyağı Ertesi gün tencereyi orta ateşte ocağa alın. Şekerin tamamen erimesi için tahta bir kaşıkla tabandan hafifçe (meyveleri ezmeden) karıştırın. Reçel kaynamaya başladığı an içine tereyağını atın ve altını kısın.

#7
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

3. Adım: Meyveleri Koruma (Kritik Aşama) Reçel kısık ateşte yaklaşık 15-20 dakika kaynadıktan sonra, çileklerin çok fazla yumuşayıp dağılmaması için bir kevgir yardımıyla meyveleri tencereden nazikçe çekip bir tabağa alın. Tencerede kalan şerbeti, kıvam alana kadar yaklaşık 10-15 dakika daha tek başına kaynatmaya devam edin. 4. Adım: Birleştirme ve Limon Şerbet koyulaşmaya başlayınca kenara aldığınız çilekleri tekrar tencereye bırakın. 5 dakika birlikte kaynattıktan sonra limon suyunu ekleyin. Limon suyu reçelin şekerlenmesini önler. Limonla birlikte 2-3 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

#8
Foto - Çilek öyle bir şey ki: En çok haziran çileklerini dört gözle bekliyoruz! İşte babaannelerin çilek reçeli tarifi

5. Adım: Babaanne Usulü Kıvam Testi Soğuk Tabak Testi: Reçeli ocaktan indirmeden önce dondurucuya küçük bir porselen tabak atıp soğutun. Şerbetten bu tabağa bir damla damlatın. Eğer damla su gibi akıp gitmiyor, tabağı eğdiğinizde ağır ve jöle gibi ağır ağır hareket ediyorsa reçeliniz olmuş demektir. 6. Adım: Saklama Eğer reçeli hemen tüketmeyecekseniz, ocaktan alır almaz kaynar haldeyken sterilize edilmiş cam kavanozlara doldurun. Ağzını sıfır bir kapakla sıkıca kapatıp kavanozu ters çevirin. Bu sayede reçeliniz vakumlanacak ve kilerde 1-2 yıl bozulmadan tazeliğini koruyacaktır. Afiyet olsun!

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