Çileklerin en lezzetli olduğu dönemdeyiz. Bu mevsimdeki çilekleri reçel olarak değerlendirmek isteyenler için babaannelerin sır gibi sakladığı çilek reçeli tarifini yazdık. Hazır alınanların aksine, rengi capcanlı, kıvamı tam oturan ve çilekleri asla dağılmayan gerçek bir anneanne/babaanne usulü çilek reçeli yapmak istiyorsanız, bazı geleneksel sırları bilmeniz gerekir. Herkesin annesinden, babaannesinden ya da anneannesinden kalan bir çilek reçeli tarifi vardır. Mutfakları saran o mis gibi çilek kokusunun sırrı, kuşkusuz babaannelerimizin kuşaktan kuşağa aktardığı o kadim tariflerde gizli. İşte nesillerdir lezzeti kanıtlanmış, o her kaşıkta çocukluğumuzu hatırlatan püf noktalarıyla geleneksel çilek reçeli tarifi...