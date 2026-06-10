Kılıçdaroğlu Genel Merkezi, Özel Meclis Grubunu aldı! Mirası bölüştüler

MUHAMMET KUTLU ANKARA

Mahkemenin mutlak butlan kararını tanımayan Özgür Özel’in CHP Meclis Grup yönetimine el koymasıyla parti fiili olarak ikiye bölündü. CHP mirasının bölüşümünde Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkezi alırken, Özgür Özel ve ekibi de CHP Meclis Grubuna el koydu. Dün, Meclis tarihinde görülmemiş şekilde CHP Genel Başkanı ve Grup Başkanının aynı anda grup toplantısında konuşma kararı, Meclis’te gerginliğe neden oldu. Meclise gelerek yer kapmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve Özel yanlısı milletvekillerinin getirdiği partililer Meclis kapısına dayanarak yer yer kavgaya tutuştu. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise çare olarak CHP Grup Toplantısına ziyaretçi yasağı getirdi.

ÖLÜDEN MEDET UMDU, KEMAL ‘ARINMA’ DEDİ

CHP Grup Başkanı Özel, konuşmasında yolsuzluk ve rüşvet suçlamalarına yine içi boş cevaplar verdi. Hatta “Parayı Ferdi Zeyrek almış diyorlar” şeklinde ölüden medet umdu. Kılıçdaroğlu kurultay yapmak istiyorsa 26 Temmuz’a kadar yapması gerektiğini ekledi. Özel’in konuşması bittikten sonra parti genel merkezinde konuşan Kılıçdaroğlu ise, “Arınacağız. Kirlilikten arınacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. Bu parti kirliliği kabul etmez” mesajını verdi. CHP’nin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar. Bu partide yokturlar ve olmayacaklardır da” dedi.

PARALEL OLUŞUMlar PARTİDE İŞ BAŞINDA

Özgür Özel’in, kaçarken yakalattığını belirterek hakaret ettiği Avukat Mehmet Yıldırım Akit’e yaptığı açıklamada, “Bugün itibariyle gördük ki ülkede artık CHP’de Özgür Özel tarafından paralel parti, paralel genel başkan vekilliği, paralel bir oluşumun mücadelesini veren bir zihniyetin CHP’de aynı saate denk gelecek şekilde bir grup toplantısı yapma iradelerini ortaya koydular” dedi. Gazeteci Mehmet Fırat da şunları söyledi: “Son seçimlerde büyük bir koalisyon kurarak kurtarıcı olarak görülen Kılıçdaroğlu bugün hain damgası yemiş. Dün hiçbir vasfı olmayan Özel de kahraman olmuş! Öte tarafta suç örgütü lideri Ekrem. Allah bizi korumuş demekten öte bir laf yok. Şaibeli kurultayın iptal edilmesi üzerine başlayan olaylar parti merkezinden sonra bugün meclis koridorlarına taşındı.”