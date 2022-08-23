Z kuşağı gümbür gümbür geliyor! 26 bin genç daha yüce Kur'an'ı öğrendi...

Adıyaman'da 26 bin genç, yaz boyunca eğitim aldığı Kur'an-ı Kerim kursunu tamamladı. Gençler için, Adıyaman İl Valisi Mahmut Çuhadar, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı'nın da katıldığı bir mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye Petrolleri Bölge Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen kapanış töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Okunan tilavet sonrasında Kur'an kursu öğrencileri tarafından dua edildi.

Protokol emeği geçenlere teşekkür etti

Programda konuşan İl Müftüsü Mehmet Taşçı, kursu tamamlayan bütün çocukları tebrik ederek kurslarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Müftü Taşçı, vatanına, milletine hayırlı nesillerin yetişmesi için ellerinden gelen bütün gayreti gösterdiklerini dile getirdi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ile Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ise konuşmalarında, bu tür kursların oldukça önemli olduğunu, ilin yöneticileri olarak bu tür kurslara oldukça büyük önem verdiklerini dile getirerek kursların düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiklerini dile getirdi.