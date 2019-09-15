0553 313 94 23

Yüzyıllardır devam eden gelenek: Buğday kaynatma

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanmasının ardından bulgur yapımı başladı.

15 Eylül 2019 Pazar 10:21
Yüzyıllardır devam eden gelenek: Buğday kaynatma

Batman’ın Gercüş ilçesinde tarladan hasadın toplanmasının ardından bulgur yapımı başladı.


Gercüş merkez ve köylerinde vatandaşlar dev kazanlarda buğday kaynatarak kış aylarına hazırlık yapıyor. Tarladan hasadın toplanması ve kış mevsiminin yaklaşması ile birlikte buğday kazanları kaynamaya başladı. Bin bir güçlükle kaynatılan buğdaylar, daha sonra damların üzerine serilerek kurumaya bırakılıyor. Değirmenlerde öğütüp kabuklarından ayırdıktan sonra bulgurlar rüzgarda savrulup eski değirmen taşıyla öğütülüyor.


Çiftçilerden Mustafa Soykut, kazana göre su ayarladıklarını, ardından ateşi yaktıklarını söyledi. İçinde buğday olan kazan ortalama 3 ila 4 saat kaynatıldıktan sonra buğdayı süzülmesi için başka bir kazana boşalttıklarını kaydeden Soykut, “Süzüldükten damlarda kurutup kurutuyoruz. Kuruduktan sonra torbalara koyup değirmene götürüyoruz. Değirmene götürdükten sonra yemeklik ve kısırlık bulgurlarımızı elde ediyoruz. Fabrika ürününe nazaran bu bulgurun tadı daha güzel ve daha lezzetlidir” dedi.



"Yapımı hem zahmetli hem de keyifli"


Buğday kaynatan vatandaşlardan Süleyman Öner ise, uzun yıllardır buğdayları kaynatıp bulgura dönüştürdüklerini söyledi. Öner, “Önce buğdayımızı güzel bir şekilde yıkıyoruz sonra dev kazanlarda kaynatıyoruz. 3 saat ateşte kaynatıp çıkarıyoruz. Çıkardıktan sonrada damlarda seriyoruz. 2-3 gün kuruduktan sonra değirmene götürüp bulgur elde ediyoruz” diye konuştu.


Süleyman Yavuz, çok zahmetli bir iş olduğunu ama bir o kadar da keyif aldıklarını söyledi. Yavuz, “Buğdayı kaynatıp kuruttuktan sonra değirmene götürüyoruz ve 3 çeşit yemeklik ürün alıyoruz. Piyasada satılan hazır bulgurdan da alabiliriz bu zahmete katlanmamızın nedeni köy usulü yapılan bulgurun lezzeti ve damakta bıraktığı tat hazır bulgurdan kat kat daha güzel olması” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Faizle topyekûn mücadelede birlik olalım! Yeni sistem girişimciliği teşvik edecek
    1. Faizle topyekûn mücadelede birlik..
    2. Aksaray Konya yolunda yolcu otobüsü..
    3. Kore Gazileri Anılarını Anlattı
    4. Isparta 32 Spor emin adımlarla..
    5. Amatör takımdan profesyonel çalışmalar
    6. İran'dan 'ABD İHA için cevap verseydi..
    7. Tekkeköy’de hizmet seferberliği
    8. Araban’da pamuk hasadına başlandı
    9. Yapılan açıklamaya göre 'Okul Gıdası'..
    10. Başkan Demir: “Attığım hiçbir adım..
    11. Konya Büyükşehir Belediyesinden eğitim..
    12. Vodafone Freezone'dan oyun severlere..
    13. Metrelerce uzunlukta kenevirlerin..
    14. Erciyes dağına kar yağdı
    15. Yaralı leylek kışı Tarsus Hayvan..
    16. Ankara'da feci kaza! ölü ve yaralılar..
    17. Bursa'da yakalanan dilencinin..
    18. Samandağ’da hortum
    19. Sahte para kavgasında kan aktı: 1 ölü,..
    20. Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü..
    21. Bankalardan ‘eğitim krediniz hazır’..
    22. Otobüste olan Samet Çağrı kaza anını..
    23. Gebelik Okulu’yla anne adayları..
    24. (Özel) Denizli’de faciadan dönülen..
    25. GittiGidiyor'dan "Gerçek İndirim..
    26. (Özel) Günlük hayatın yoğunluğuna..
    27. Iğdır'da tedavi gören Uzman Çavuş..
    28. "Lenfomada immünoterapi ile tedavi..
    29. İstanbul havalimanları 70 milyon..
    30. Alaplı’da trafik sorununa dubalı çözüm
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    AK Parti israf olur diye vazgeçmişti! 'Beton' Ekrem, o projeyi hayata geçiriyor
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    “Polislere de yazık” diyen Cübbeli Ahmet Hoca: Oraya gideceğim de İçişleri Bakanlığını zora sokmak istemiyorum
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    Abdullah Gül'ün kankası Fehmi Koru'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: AK Parti’ye verebileceği büyük zarar...
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    "Tayyip Erdoğan'ın babasıyım" deyip İmamoğlu'nu kabul etmişti... O Saadet Partili, İmamoğlu'nun yanına gitti!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!
    Milli ve yerli turbo motorda sıra seri üretimde!

    Günün Karikatürü

    15 Eylül 2019
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    Melih Gökçek'ten İYİ Parti'nin talebine cevap: İktidar yerine getirmelidir
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti
    AK Parti'den iki kişi daha istifa etti